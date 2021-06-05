SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV (MÜLAKAT) TARİHLERİ

19.940 sözleşmeli öğretmen ataması 2021 yılı başında duyurulmuştu. Bu öğretmenlerin atama için ön başvuruları Mart ayında alınmış, Mayıs ayında ise sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri açıklanmıştı. Fakat 1-4 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan mülakatların, 6 Haziran'da yapılacak LGS ile çakışması nedeniyle, sınavlarda herhangi bir aksama yaşanmaması için mülakatlar ileri bir tarihe ertelendi.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKATLARI NE ZAMANA ERTELENDİ?

Yapılan son duyuruya göre, sözlü sınav merkezleri ve saatleri aynı kalacak şekilde sınav tarihleri şu şekilde güncellendi:

1 Haziran 2021 tarihinde sözlü sınava katılacak adayların sınavları 8 Haziran 2021,

2 Haziran 2021 tarihinde sözlü sınava katılacak adayların sınavları 9 Haziran 2021,

3 Haziran 2021 tarihinde sözlü sınava katılacak adayların sınavları 10 Haziran 2021,

4 Haziran 2021 tarihinde sözlü sınava katılacak adayların sınavları 11 Haziran 2021 tarihine ertelenmesi uygun görüldü. Ayrıca sözlü sınav giriş belgelerinin güncel halleri e-Devlet sistemi üzerinden erişime açıldı.