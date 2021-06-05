Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri 2021 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, atama tarihleri belli oldu mu? Sözleşmeli Öğretmenlik mülakatları ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 5.6.2021 08:54 Son Güncelleme: 5.6.2021 08:55

2021 Sözleşmeli öğretmenlik ne zaman açıklanacak, atama tarihleri belli oldu mu? ne zaman yapılacak?

2021 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, atama tarihleri belli oldu mu? Sözleşmeli Öğretmenlik mülakatları ne zaman yapılacak?

Milyonlarca vatandaş ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. tarafından yayınlanan atama takvimine göre 20 bin öğretmen ataması gerçekleşecek. İlgili kurumun resmi sitesi üzerinden mülakat için gerekli şartlar yer aldı. Öte yandan mülakata katılım sağlayan vatandaşlar sonuçların açıklanacağı tarihi de öğrenmek istiyor. Buna göre; , sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ile ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

Sözleşmeli Öğretmenlik mülakatları ile ilgili son günlerde sorgulamalar epey merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2021 atama takvimine göre; 6 Haziran tarihinde yapılacak LGS nedeniyle 1-4 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak sözlü sınav ertelendi. sözleşmeli öğretmenlik mülakat tarihleri güncellenerek kamuoyunun bilgisine sunuldu. Buna göre; Sözleşmeli Öğretmenlik mülakatları ne zaman, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 MEB atama takvimi ile Mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV (MÜLAKAT) TARİHLERİ

19.940 sözleşmeli öğretmen ataması 2021 yılı başında duyurulmuştu. Bu öğretmenlerin atama için ön başvuruları Mart ayında alınmış, Mayıs ayında ise sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri açıklanmıştı. Fakat 1-4 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan mülakatların, 6 Haziran'da yapılacak LGS ile çakışması nedeniyle, sınavlarda herhangi bir aksama yaşanmaması için mülakatlar ileri bir tarihe ertelendi.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKATLARI NE ZAMANA ERTELENDİ?

Yapılan son duyuruya göre, sözlü sınav merkezleri ve saatleri aynı kalacak şekilde sınav tarihleri şu şekilde güncellendi:

1 Haziran 2021 tarihinde sözlü sınava katılacak adayların sınavları 8 Haziran 2021,

2 Haziran 2021 tarihinde sözlü sınava katılacak adayların sınavları 9 Haziran 2021,

3 Haziran 2021 tarihinde sözlü sınava katılacak adayların sınavları 10 Haziran 2021,

4 Haziran 2021 tarihinde sözlü sınava katılacak adayların sınavları 11 Haziran 2021 tarihine ertelenmesi uygun görüldü. Ayrıca sözlü sınav giriş belgelerinin güncel halleri e-Devlet sistemi üzerinden erişime açıldı.

SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öte yandan, belirtilen tarihte koronavirüs nedeniyle karantinada olan ve sözlü sınava katılamayan adaylar, 28 Haziran-2 Temmuz arası sözlü sınava girebilecek. Sözlü sınavların sonuçları 8 Temmuz'da ilan edilecek. Atama tercihleri 1-6 Eylül tarihleri arasında alınacak olup atama sonuçları da 8 Eylül'de açıklanacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
2021 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, atama tarihleri belli oldu mu? Sözleşmeli Öğretmenlik mülakatları ne zaman yapılacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA