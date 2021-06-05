YKS sınav yerleri ile ilgili sorgulamalar son dönemde epey arttı. Milyonlarca öğrenci YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM sınav takvimini duyururken (AYT, TYT, YDT) sınav tarihleri de belli oldu. YKS sınav yerleri ile öğrencilerin hangi oturuma nerede katılım göstereceğini belli olacak. Buna göre YKS sınav yerleri açıklandı mı, sorgulama nereden yapılır? 2021 YKS ne zaman yapılacak ve sınav giriş belgesi nasıl alınır?