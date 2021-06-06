Liseye Geçiş Sistemi olan LGS Sınavına artık sayılı dakikalar kaldı. 1 milyondan fazla öğrencinin katılım sağladığı sınavda öğrenciler 90 soruya cevap verecek ve iyi bir liseye yerleşim sağlamak için çabalayacaklar. Sınavdan sonra ise LGS sayısal soruları ve cevapları merak konusu olacak. Geçtiğimiz yıl MEB, öğrencileri fazla bekletmeyerek soru ve cevapları yayınlanmıştı. Peki, MEB ile 2021 LGS sınav soru ve cevapları nasıl, nereden görüntülenir? İşte, 2021 LGS sayısal soruları ve cevap anahtarı!
LGS LİSE MATEMATİK, FEN BİLGİSİ SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?
Geçen yıl olduğu gibi 2021 yılında da iki oturum halinde gerçekleştirilecek sınavda öğrencilere hepsi çoktan seçmeli toplam 90 soru sorulacak. Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak.
Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süreleri olacak.
LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları, 30 Haziran 2021'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.