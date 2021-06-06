Son dakika: Milyonlarca öğrenci merakla bekliyor... LGS’de hangi sorular eleyecek?

-Okuma anlama sorularının ağırlıkta olduğu bu sınavda akıl yürütme ve analiz yapma becerilerini ölçen metinler, tablo ve grafik yorumlama soruları sınavın belirleyici soruları olarak öğrencilerde hem dikkatli okuma hem de test çözüm tekniklerini uygulayabilmeyi gerekli kılmıştır.

-LGS Türkçe soruları, kitap okuma alışkanlığını kazanmanın, sözcük bilgisine ve soru çözüm tekniklerine hâkim olmanın önemini ortaya koymuştur.

MATEMATİK (BU YIL DA SINAVIN BELİRLEYİCİSİ OLDU):

-Soruların tamamında öğrencilerin soruları somutlaştırarak daha rahat yorum yapabilmeleri için şekil, grafik, tablo gibi görseller kullanılmıştır.

-Şekilli soruların bazılarında ise şekiller soruyu yorumlamanın yanı sıra sorunun çözümünde etkin rol oymaktadır.

-Matematik okur-yazarlığı bundan önceki LGS sınavlarında olduğu gibi ön planda tutulmuştur. Sınavda MEB tarafından yayınlanan örnek sorularla paralellik gösteren sorulara yer verilmiştir. -Soruların anlatımında net ifadeler kullanılmış ve çoğu soru günlük hayatla ilişkilendirilerek öğrencinin soruları daha rahat anlaması sağlanmaya çalışılmıştır.