2021 LGS yorumları | LGS soruları zor muydu? Hangi derste sorular nereden geldi?

LGS sınav sonuçları 30 Haziran tarihinde açıklanacak. 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılan sınava ise 8.sınıf öğrencileri katılım gösterdi. Bu yıl dördüncü kez yapılan sınav, koronavirüs önlem ve tedbirleri kapsamında gerçekleştirilirken sınav, 17 bin 793 okulda ve 82 bin 355 salonda iki oturum halinde tamamlandı. Sınav sonrası öğrencilerin en merak ettiği konulardan bir tanesi de LGS sınav yorumları oldu. LGS yorumlarına göre; matematik sorularında uzun paragraflar yer aldı.
Bu yıl dördüncü kez yapılan Liseye Geçiş Sınavı (LGS) 1 milyondan fazla 8'inci sınıf öğrencisinin katılımıyla düzenlendi. Koronavirüs tedbirleriyle yapılan sınav 973 yurtiçi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde, 17 bin 793 okulda ve 82 bin 355 salonda gerçekleşti. 09.30'da başlayan sınav iki oturum halinde düzenlendi.
Sınav 12.50'de sona erdi. Sonuçlar 30 Haziran'da açıklanacak. Her yıl Türkçe testinde çıkan, öğrencilerin süreyi yetiştirememekten yakındığı uzun paragraflı sorular bu kez matematik testinden geldi. Uğur Okulları Sınavlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt ''Matematik dersinin uzun ve zaman alıcı sorulardan oluşması nedeniyle öğrenciler matematikte zorlanmıştır. Fen bilimleri dersinde ise soruların geçen seneye göre zorluk derecesinin daha fazla olduğu bilgisi paylaşılmıştır. Öğrencilerin sıralamalarını matematik ve fen bilimleri dersleri belirleyecektir'' dedi. Uğur Okulları Ortaokul Akademik Kurulu 2021-LGS sorularını şöyle değerlendirdi:
-TÜRKÇE: 20 sorudan oluşan Türkçe dersi soruları, pandemi sürecinden dolayı dil bilgisi konuları dışındaki konulardan oluşmaktadır. Sınavın genelinde öğrencinin okuma becerisi, analiz etme, yorumlama ve muhakeme gücünü sorgulayan, öğrenciye çıkarım yaptıran tarzda sorulara yer verilmiştir. Özellikle 2-3 soru seçici olmuştur. Düzenli çalışan, dikkatli okuyan öğrencilerin zorlanmadan yapabilecekleri bir sınav olmuştur.
-MATEMATİK: Sorular dikkatli okumayı, anlamlandırmayı ve odaklanmayı gerektirmektedir. Problemler gerçek hayata uygun modellerle zenginleştirilmiştir. Öğrencilerin doğru çözüme ulaşabilmesi, muhakeme gücünün iyi derecede olmasına bağlıdır. Sınavda birkaç soru dışında çözümü zaman alan, uğraştırıcı sorular bulunmaktadır. Düzenli ders tekrarı yapan, anlamadan hiç bir konuyu geçmeyen, pekiştirmek için de sürekli soru çözen öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınav olmuştur. Bu sınavda matematik özellikle zaman yönetimi açısından eleyici olacaktır.
-FEN BİLİMLERİ: Öğrencilere son ünite olan Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisinden soru sorulmamıştır. DNA ve Genetik Kod ile Madde ve Endüstri ünitelerine ağırlık verilmiştir. Bilimsel deney düzeneklerinin olduğu soruların bazılarında görsellerin kullanılmadığını ve soruların anlatımlar üzerinden kurgulandığını görmekteyiz. Sorular; öğrencilerin öğrendiği bilgiyi kullanma, verileri karşılaştırma, okuduğunu anlama ve yorumlama yeteneğini geliştirme gibi becerileri ölçmektedir. Ayrıca bazı sorularda grafikler ve tablolar kullanılarak analitik düşünme becerisini geliştirme de ölçülmüştür. Bazı sorularda öğrencilerin bilimsel düşünmeleri ve anlatılan olaylar arasında bağlantı kurmaları istenmiştir. Bazı sorularda ise günlük hayatımızdan örneklere yer verilirken güncel konulara da değinilmiştir. Deney düzenekleri içeren sorularda bağımlı, bağımsız ve sabit değişkenlerin doğru tespit edilmesi sorunun çözümünde oldukça önemlidir. Sınavda öğrencileri zorlayan ve çeldiricisi güçlü olan soruların olduğunu görüyoruz. Fen bilimleri sınavının tamamını değerlendirdiğimizde sınavın orta zorlukta olduğunu söyleyebiliriz.
-T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: Eğitim Bakanlığı'nın belirtmiş olduğu kazanımlara, müfredata ve yıl içinde yayımlanan örnek sorulara (harita ve görsellerden oluşan) uygun sorular sorulmuştur. Sınavda, paragrafların genel olarak uzun olduğu ve bilgiyi yorumlamaya, çıkarımda bulunmaya yönelik soruların sorulduğu görülmüştür. Paragraflarda ise cümleler açık ve net biçimde ifade edilmiş olup dikkat gerektiren bir iki soruya da yer verilmiştir. Ayrıca harita sorusu sorularak öğrencilerin harita okuryazarlığı bilgisi de ölçülmeye çalışılmıştır. Sorular, tablo, şema ve harita ile desteklenmiştir. Son ünite "Atatürk'ün Ölümü ve Sonrası" ünitesinden hiç soru sorulmamıştır. Yıl boyunca konu eksiği bulunmayacak şekilde çalışan ve yorum yapabilme gücü yüksek öğrencilerin yapabileceği düzeyde bir sınav olmuştur.
-DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Sorular genel olarak öğrencilerin okuma, anlama ve yorum yapabilme becerilerini ölçmeye yönelik şekilde hazırlanmıştır. Ayrıca bazı sorularda metin, ayet ve hadis kullanılarak kazanımlar günlük hayatla ilişkilendirilmiştir. 2021 LGS'de "Kader İnancı" ünitesinden 2 soru, "Zekât ve Sadaka" ünitesinden 4 soru, "Din ve Hayat" ünitesinden 3 soru ve "Hz. Muhammed'in Örnekliği" ünitesinden 1 soru sorulmuştur. Müfredat dâhilinde olan "Kur'an-ı Kerim ve Özellikleri" ünitesinden ise hiç soru sorulmamıştır. Yıl boyunca 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin kazanımlarını eksiksiz bir şekilde öğrenen öğrencilerin soruları kolaylıkla cevaplayabileceğini söyleyebiliriz.
-İNGİLİZCE: Dikkatimizi çeken son soru hariç diğer tüm sorularda soru köklerinde yapı olarak olumsuz soru köklerine yer verilmemiş ve tablo/ grafik okuma sorularının kullanılmamış olmasıdır. Genel anlamda karşılıklı geçen bir diyalogu/konuşmayı ve ilgili cümleyi tamamlama soruları veya okuduğunu anlama ve çıkarım yapma sorularıdır. Çeldirici soru içermeyen, net sorulardan oluşan bir sınav uygulanmıştır. Akademik yıl boyunca düzenli çalışan tüm öğrencilerin kolaylıkla çözebileceği, üst düzey dikkat becerisi gerektirmeyen sorular sorulmuştur.