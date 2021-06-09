Koronavirüs vaka sayılarındaki düşüş ve aşılanma oranlarındaki artış, pek çok alanda normalleşme yoluna girilmesini sağladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversitelerde 2021-2022 eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitime geçilebileceğini müjdelemişti. Bunun üzerine, okullarının bulunduğu şehre gidebilmek için önceden hazırlık yapan üniversiteliler, üniversiteler ne zaman açılacak, KYK yurt başvuruları ne zaman yapılacak, tarihi belli oldu mu diye araştırmaya koyuldu. 2021-2022 KYK yurt başvurusu son durum!
KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Koronavirüs pandemisi sebebiyle uzun süredir uzaktan eğitim gören üniversiteliler okullara dönmeye hazırlanıyor. Salgın nedeniyle KYK öğrenci yurtları 1 yılı aşkın süredir hizmet vermiyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesiyle birlikte, Eylül ayı itibariyle üniversitelerde yüz yüze eğitime geçileceğini duyan öğrenciler yurt başvuruları için harekete geçti.
KYK YURT BAŞVURU TARİHLERİ
2021-2022 eğitim öğretim yılı için KYK yurt başvuruları henüz başlamadı. Üniversite öğrencilerinin ve üniversiteye bu yıl başlayacak olanların YURTKUR'dan gelecek açıklamayı beklemesi gerekiyor. KYK yurt başvuru sürecine ilişkin takvimin önümüzdeki aylarda açıklanması bekleniyor. Gerekli açıklamalar geldiğinde, KYK yurt başvuruları son durum ile ilgili detaylara sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR, BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Başvuru süreci başladığında gerekli şartları sağlayan öğrenciler ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden başvuruda bulunabilecek. KYK yurtları için başvuru şartları şu şekilde:
a) Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,
b) Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (Sağlık Kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler hariç)
c) Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmaması,(Cezası tecil edilenler hariç)