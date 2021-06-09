Koronavirüs vaka sayılarındaki düşüş ve aşılanma oranlarındaki artış, pek çok alanda normalleşme yoluna girilmesini sağladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversitelerde 2021-2022 eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitime geçilebileceğini müjdelemişti. Bunun üzerine, okullarının bulunduğu şehre gidebilmek için önceden hazırlık yapan üniversiteliler, üniversiteler ne zaman açılacak, KYK yurt başvuruları ne zaman yapılacak, tarihi belli oldu mu diye araştırmaya koyuldu. 2021-2022 KYK yurt başvurusu son durum!

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Koronavirüs pandemisi sebebiyle uzun süredir uzaktan eğitim gören üniversiteliler okullara dönmeye hazırlanıyor. Salgın nedeniyle KYK öğrenci yurtları 1 yılı aşkın süredir hizmet vermiyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesiyle birlikte, Eylül ayı itibariyle üniversitelerde yüz yüze eğitime geçileceğini duyan öğrenciler yurt başvuruları için harekete geçti.