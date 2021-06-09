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Giriş Tarihi: 9.6.2021 07:34 Son Güncelleme: 9.6.2021 07:34

açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır? ÖSYM ile 2021 Üniversite sınavı YKS giriş belgeleri yayınlandı mı, giriş yeri ne zaman belli olacak?

YKS sınav yerleri açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır? ÖSYM ile 2021 Üniversite sınavı YKS giriş belgeleri yayınlandı mı, giriş yeri ne zaman belli olacak?

Üniversite sınavı 2021 YKS kapsamında heyecan dolu bekleyiş sürüyor. Aday öğrenciler son çalışmalarını gerçekleştirirken başta olmak üzere birçok konuyu araştırıyor. YKS sınav yerleri ile adayların TYT, AYT ve YDT oturumlarına nerede katılım göstereceği belli olacak. Buna ek olarak, sorusu da öğrencilerin gündeminde bulunuyor. ÖSYM'den yapılan açıklamada 2021 TYT, AYT ve YDT tarihleri paylaşıldı. Peki, YKS sınav yerleri açıklandı mı, giriş belgesi yayınlandı mı? İşte, YKS sınav yerleri ve giriş belgesi sorgulama ekranı

Haziran ayının ortalarına gelinirken 2021 YKS sınavı için de çalışmalar sürüyor. İyi bir üniversite hayali ile sınava katılacak adaylar, YKS tarihleri ve YKS sınav giriş yerleri hakkında araştırmalarını arttırdı. Bilindiği gibi, ve giriş belgesi ile adayların TYT, AYT ve YDT oturumlarına nerede, hangi okulda katılım göstereceği belli oluyor.

YKS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

YKS 2021 kapsamında TYT 26 Haziran'da, AYT ve YDT ise 27 Haziran'da gerçekleştirilecek. Peki, YKS sınav yerleri giriş belgesi açıklandı mı, sorgulama nereden yapılır?

İşte, 2021 YKS sınav yerleri hakkında son durum

YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak sorusunun yanıtını arayanlar doğru yerdeler. 26-27 Haziran tarihinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın giriş yerleri henüz belli olmadı.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL, NEREDEN ALINIR?

Üniversite sınavı kapsamında yayınlanacak olan giriş belgeleri, ÖSYM AİS üzerinden sorgulamaya açılacak.

YKS TARİHİ DEĞİŞECEK Mİ?

Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren YKS, 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Tarihin yeniden değişmesi beklenmiyor.

TYT NE ZAMAN?

Birinci oturum olan Temel Yeterlilik Testi TYT 26 Haziran 2021 tarihinde saat 10:15'te uygulanacak.

AYT NE ZAMAN?

İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi AYT 27 Haziran 2021 tarihinde saat 10:15'te uygulanacak.

YDT NE ZAMAN?

Üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testi YDT 27 Haziran 2021 tarihinde 15:45'te uygulanacak.

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YKS sınav yerleri açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır? ÖSYM ile 2021 Üniversite sınavı YKS giriş belgeleri yayınlandı mı, giriş yeri ne zaman belli olacak?
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