YKS sınav yerleri açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır? ÖSYM ile 2021 Üniversite sınavı YKS giriş belgeleri yayınlandı mı, giriş yeri ne zaman belli olacak?

Haziran ayının ortalarına gelinirken 2021 YKS sınavı için de çalışmalar sürüyor. İyi bir üniversite hayali ile sınava katılacak adaylar, YKS tarihleri ve YKS sınav giriş yerleri hakkında araştırmalarını arttırdı. Bilindiği gibi, YKS sınav yerleri ve giriş belgesi ile adayların TYT, AYT ve YDT oturumlarına nerede, hangi okulda katılım göstereceği belli oluyor.

YKS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

YKS 2021 kapsamında TYT 26 Haziran'da, AYT ve YDT ise 27 Haziran'da gerçekleştirilecek. Peki, YKS sınav yerleri giriş belgesi açıklandı mı, sorgulama nereden yapılır?

İşte, 2021 YKS sınav yerleri hakkında son durum