Araştırma görevlisi nasıl olunur? Araştırma görevlisi nedir, olma şartları nelerdir?

Araştırma görevlisi adayları devamlı olarak kendi alanında var olan yenilikleri yakından takip eder. Aynı zamanda bu meslek her konu hakkında uzmanlık ve literatüre hakim olmayı gerektirir. Araştırma görevlisi mesleğini bir işten ziyade severek ve isteyerek yapmak oldukça önemlidir. Çünkü iş sonrası evinizde geçirdiğiniz zaman zarfında da araştırmalarınıza devam etmek ve iş aksaklıklarını ortadan kaldırmak mesleğinizde profesyonellik kazanmak adına da birçok fayda sağmaktadır.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NEDİR?

İlgili yükseköğretim kurumları (üniversite) eğitim ve öğretim faaliyetlerine katkısı bulunan kişiler araştırma görevlisi olarak tanımlanabilir. Ancak araştırma görevlisini tanımlamak yalnızca bununla sınırlı değildir. Araştırma görevlileri bilimsel çalışmalara katkı sağlamak için kendilerine yükseköğretim kurumunun yetkili organlarından verilen araştırma, inceleme, deneysel çalışmaları yerine getiren; asistanlık, sınav gözetmenliği şeklinde öğretim görevlisi olmak için, buna benzer çalışmalar içinde bulunan akademik personellere denmektir. Araştırma görevlisi çalışanlarının yaptıkları çalışmalar genellikle bilime dayalı olduğundan dolayı bir bilim insanı olarak özverili bir yaşamı benimsemeleri gerekmektedir.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?

Birçoğumuz araştırma görevlisi olmak adına üniversite mezunlarının bulundukları üniversitelerde kaldığını ya da başka bir üniversitede bu mesleği icraat etmek için görev aldığını gözlemlemiş olabiliriz. Araştırma görevlisi adından da anlaşılacağı üzere oldukça kapsamlı bir çalışma planına sahiptir. Gerek araştırma, tezler ve deneyler olsun, gerekse ilgili konularla alakalı incelenen çalışmalara katkıda bulunulması konusunda araştırma görevlilerin pek çok görevi mevcuttur.

Fakülte mezunu olarak bu işi yapmak isteyen binlerce genç ilk olarak eğitimlerini tamamlamalıdır. Yüksek lisans ve doktora yapmak gibi şartların yanı sıra araştırma görevlisi olmak isteyenlerin bilmeleri gereken diğer bir detay ise bu mesleğin 2 çeşit kategoride yer aldığıdır. Bunlar;

Enstitü kadrosunda bulunan lisansüstü eğitimi süresince atanan araştırma görevlileri

Üniversitelerin kadrosuna 3 yıl olmak kaydı ile atanan öğretim çalışanları

Lisansüstü eğitim aldıkları dönemde atanan bu araştırma görevlileri aldıkları eğitimin akabinde ilgili kurumdan ayrılmak durumundadırlar. Araştırma görevlisi yüksek lisans yapar mı noktasında ise YÖK'ün web sayfasında araştırma görevlisi olmak için aranan kriterler arasında;

Yüksek lisans yapıyor olmak,

Yüksek lisans yapmış olmak

Doktora yapmak gibi şartlarda zaman zaman yer almaktadır.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

Yüksel lisans hatta doktora yaparken de üniversitelerin kadrosunda araştırma görevlisi konumunda yer almak mümkündür. Araştırma görevlisi olmak isteyenlerin taşıması gereken şartlar vardır. Bu şartların mevcut olduğu kişiler araştırma görevlisi olmaya hak kazanırlar.

Araştırma görevlisi olmak isteyenlerde aranan şartlar şu şekilde sıralanabilir;

Adayların mutlaka ALES sınavına girmeleri gerekir. Sınavdan alacakları puan ise minimum 70 olması gerekir.

Başvuru yaptığınız tarihten itibaren 35 yaşın altında olmak, araştırma görevlisi yaş sınırı olarak kabul edilmektedir.

Aynı zamanda yabancı dil seviyenizde oldukça önemlidir. Yabancı dil sınavından almanız gereken puan ise 50'dir.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NE İŞ YAPAR?

Araştırma görevlilerin bulundukları fakültelerde dekan ve bölüm başkanına karşı yerine getirmeleri gereken sorumlulukları bulunmaktadır. Sınav kağıdı ve belgeler konusunda hazırlama aşamasında bulunur ve sınavların birçoğunda gözetmenlik yapma görevinde yer alırlar. Bölümle alakalı olan tüm idari işlerde bölüm başkanı ve dekana yardımda bulunurlar. Yüksek Öğretim kurumlarında inceleme, araştırma ve eğitim faaliyetlerini içeren hemen hemen her konuda görevleri üstelenirler.