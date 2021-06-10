ATA AÖF sınav sonuçları için heyecan dolu bekleyiş devam ediyor. Mayıs ayının 24'ünde başlayan final (bitirme) sınavları, 4 Haziran 2021 tarihinde sona erdi. Öğrenciler, ATA AÖF sınav sonuçları için geri sayımını sürdürüyor. ATA AÖF online sınav sonuçları öğrenciler finallerden kaç aldığını öğrenmiş olacak. Bu doğrultuda, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu öne çıkıyor. Atatürk Üniversitesi'nden ATA AÖF online sınav sonuçları ile ilgili bir açıklama gelmedi; ancak yaz okulu ile ilgili bir duyuru yapıldı. İşte, 2021 ATA AÖF sınav sonuçları hakkında bilgiler...
ATA AÖF'TEN YAZ OKULU AÇIKLAMASI
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin 2020-2021 eğitim-öğretim yılı yaz okulu ile ilgili çalışmaları tamamlanmış ve Üniversitemiz senatosu tarafından yaz okulu açılması uygun görülmüştür. Yaz okulunun takvim ve uygulama esasları ile ilgili detaylı bilgilendirme kısa süre sonra www.ataaof.edu.tr web sayfası üzerinden ve resmi sosyal medya hesaplarından yapılacaktır.
ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ATA AÖF final sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli değil.
Geçtiğimiz dönemlerde sonuçlarının açıklandığı tarihler düşünüldüğünde, ATA AÖF sınav sonuçlarının 14-15 Haziran tarihlerinde erişime açılması bekleniyor.
ATA AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
ATA AÖF sınav sonuçlarını ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yaparak öğrenebilirler.
Öncelikle Öğrenci Bilgi Sistemi'nin https://obs.atauni.edu.tr/ internet adresine girilmesi gerekmektedir.
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?
ATA AÖF bahar dönemi bütünleme sınavı 28 Haziran - 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.