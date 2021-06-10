ATA AÖF sınav sonuçları için heyecan dolu bekleyiş devam ediyor. Mayıs ayının 24'ünde başlayan final (bitirme) sınavları, 4 Haziran 2021 tarihinde sona erdi. Öğrenciler, ATA AÖF sınav sonuçları için geri sayımını sürdürüyor. ATA AÖF online sınav sonuçları öğrenciler finallerden kaç aldığını öğrenmiş olacak. Bu doğrultuda, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu öne çıkıyor. Atatürk Üniversitesi'nden ATA AÖF online sınav sonuçları ile ilgili bir açıklama gelmedi; ancak yaz okulu ile ilgili bir duyuru yapıldı. İşte, 2021 ATA AÖF sınav sonuçları hakkında bilgiler...