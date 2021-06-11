ATA AÖF sınav sonuçları için heyecan dolu bekleyiş son buldu. Mayıs ayının 24'ünde başlayan final (bitirme) sınavları, 4 Haziran 2021 tarihinde sona erdi. Öğrenciler, ATA AÖF sınav sonuçları için geri sayımını sürdürüyordu. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden ATA AÖF sınav sonuçları ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklandığı ve ATA AÖF sınav sonucu sorgulama ekranının erişime açıldığı belirtildi. Peki, 2021 ATA AÖF sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? ATA AÖF sınav sonucuna nasıl bakılır? İşte ATA AÖF final sınavı sonuçları sorgulama ekranı