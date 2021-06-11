ATA AÖF sınav sonuçları için heyecan dolu bekleyiş son buldu. Mayıs ayının 24'ünde başlayan final (bitirme) sınavları, 4 Haziran 2021 tarihinde sona erdi. Öğrenciler, ATA AÖF sınav sonuçları için geri sayımını sürdürüyordu. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden ATA AÖF sınav sonuçları ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklandığı ve ATA AÖF sınav sonucu sorgulama ekranının erişime açıldığı belirtildi. Peki, 2021 ATA AÖF sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? ATA AÖF sınav sonucuna nasıl bakılır? İşte ATA AÖF final sınavı sonuçları sorgulama ekranı
ATA AÖF'TEN YAZ OKULU AÇIKLAMASI
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin 2020-2021 eğitim-öğretim yılı yaz okulu ile ilgili çalışmaları tamamlanmış ve Üniversitemiz senatosu tarafından yaz okulu açılması uygun görülmüştür. Yaz okulunun takvim ve uygulama esasları ile ilgili detaylı bilgilendirme kısa süre sonra www.ataaof.edu.tr web sayfası üzerinden ve resmi sosyal medya hesaplarından yapılacaktır.
ATA AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi,
"Değerli Öğrencilerimiz,
Final Sınavı sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenim Yönetim Sistemi'nde (LMS) yer alan "Sonuç İtirazı" butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını Pazartesi (14 Haziran 2021) günü saat 23:59'a kadar bize iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden yapılacaktır."
ATA AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
ATA AÖF sınav sonuçlarını ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yaparak öğrenebilirler.
Öncelikle Öğrenci Bilgi Sistemi'nin https://obs.atauni.edu.tr/ internet adresine girilmesi gerekmektedir.
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?
ATA AÖF bahar dönemi bütünleme sınavı 28 Haziran - 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.