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Giriş Tarihi: 14.6.2021 15:16 Son Güncelleme: 14.6.2021 15:16

E-Okul VBS giriş: E Okul öğrenci ve veli girişi nasıl yapılır? e-Okul karne sorgulama ve karne notu öğrenme!

E-Okul VBS giriş: E Okul öğrenci ve veli girişi nasıl yapılır? e-Okul karne sorgulama ve karne notu öğrenme!

Eğitim öğretim yılının son haftasına girerken, öğrenci ve veliler karneler hakkında araştırmaya koyuldu. Karnelerin dijital ortamda verileceği öğrenilirken, karne notlarının ve başarı belgelerinin nasıl görüntüleneceği araştırılıyor. Veli ve öğrenciler, Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden e-Okul karne sorgulama ve karne notu öğrenme konularında araştırma yapılıyor. İşte e-Okul VBS giriş ekranı.

2020-2021 eğitim-öğretim yılı karneleri 18 Haziran Cuma günü e-Okul üzerinden erişime açılacak. E-Okul karne notu sorgulama ekranından öğrenciler ve velileri online olarak karne notlarına ulaşabilecek. Birçok veli bu ekrana erişim için e-Okul öğrenci ve veli girişi nasıl yapılır sorusuna cevap arıyor. E-Okul karne sorgulama ve Veli Bilgilendirme Sistemi karne notu öğrenme ekranı ile e-Okul VBS giriş ekranı haberimizde.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarına göre, karneler 18 Haziran Cuma gününden itibaren e-Okul üzerinden erişime açılacak. Karne ve başarı belgelerini elden almak isteyenler 2 Temmuz'dan itibaren okul müdürlüklerine müracaat edecek.

E-OKUL VELİ GİRİŞİ - E-OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E- Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nde öğretmenler öğrencilerin başarı durumunu, devamsızlık, sınav sonuçları, sözlü sonuçları gibi durumları sisteme girmektedir. Öğrenciler ve veliler aynı ekrandan bu verilere ulaşabilmektedir. Sisteme aşağıdaki linkten öğrencinin T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarasıyla giriş yapılmaktadır.

E-OKUL VBS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

E-OKUL GİRİŞ VE KARNE GÖRÜNTÜLEME

E-Okul sisteminde giriş ekranında öğrenci T.C. kimlik numarası ve öğrenci okul numarası ile en üst kısımda çıkan güvenlik rakamları girilir. İlgili kutucuklar doldurulduktan sonra giriş işlemi tamamlanır. Karne görüntüleme işlemi için 18 Haziran Cuma itibariyle e-karne seçeneği tıklamak yeterli olacaktır. Sistemde karne dışında takdir, teşekkür, onur belgesi gibi başarı belgelerine, diploma notuna, ders programı ve sınav tarihlerine, sınav ve sözlü notlarına ulaşılabilmektedir.

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E-Okul VBS giriş: E Okul öğrenci ve veli girişi nasıl yapılır? e-Okul karne sorgulama ve karne notu öğrenme!
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