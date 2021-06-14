Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları (sözlü sınav sonuçları) ne zaman açıklanacak 2021? Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonucu sorgulama!

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI KONTENJAN SAYISI

Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak 20 bin kadro verildi. Atama yapılacak branşlar ve kontenjanları tek tek sıralandı. En çok atama yapılacak branş 2 bin 883 kontenjanla sınıf öğretmenliği olurken 2 bin 94 kontenjanla özel eğitim, 1938 kontenjanla İngilizce, 1805 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlikleri onu takip etti.