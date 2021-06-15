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Giriş Tarihi: 15.6.2021

TYT ile binlerce sıra öne geçin

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
TYT ile binlerce sıra öne geçin
26-27 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan 'nde (TYT) doğru çözülen her bir soru, adayların başarı sıralamasını binlerce sıra öne çekebilir. Çünkü bilgi yerine adayın muhakeme yeteneğini ölçen TYT, sınavın ikinci oturumu olan 'ye göre çok daha kolay bir sınav olacak. AYT'de soru sayısı 160 iken TYT'de toplam 120 soru sorulacak. Bu soruların 40'ı Türkçe, 40'ı temel matematik, 20'si sosyal bilimler, 20'si de fen bilimlerinden gelecek. Ulus Kampüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimi'ne göre paragraf sorularında süre tutulması, zamanı doğru değerlendirmek için oldukça önemli. İki şık arasında kalındığında doğru yanıt için mutlaka soru kökleri dikkatli incelenmeli. Tarih için tekrar yapın ve hızınızı artırın. dersi için mümkün olduğunca tekrar edin. Felsefe için kavramlar üzerinde durun.
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TYT ile binlerce sıra öne geçin
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