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Haberler Eğitim Haberleri AÖL mazeretli kayıt yenileme ne zaman? 2021 MEB ile Açık Lise AÖL sınav tarihleri ve sınav takvimi
Giriş Tarihi: 16.6.2021 11:33

ne zaman? 2021 MEB ile ve sınav takvimi

AÖL mazeretli kayıt yenileme ne zaman? 2021 MEB ile Açık Lise AÖL sınav tarihleri ve sınav takvimi

Açıköğretim Lisesi öğrencileri tarihleri sorgulaması yapıyor. 11 Haziran tarihinde sona eren ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri sonrasında gözler AÖL mazeretli kayıt ve 3.dönem sınav tarihine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre sınav tarihi belli oldu. Yayınlanan sınav takvimine göre öğrencilerin mazeretli kayıtlarını tamamlaması gerekiyor. Peki ? 2021 MEB ile Açık Lise ne zaman? İşte Açık Lise sınav tarihleri ve sınav takvimi!

ne zaman, AÖL sınavları ne zaman sorusuna yanıt aranıyor. Açık liseden mezun olmak isteyen öğrencilerin üçüncü dönem sınavlarına katılım göstermesi gerekiyor. Buna ek olarak ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihini kaçıranların mazeretli kayıt yenileme yapması gerekiyor. 3. dönem sınavları online olarak AÖK Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden gerçekleştirileceği biliniyor. Peki ? 2021 MEB ile Açık Lise ne zaman? İşte tarihleri!

AÖL MAZERETLİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Açık lisede okuyan öğrencilerin gündeminde AÖL mazeretli kayıt yenileme ve sınav tarihleri yer alıyor. ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemini 11 Haziran tarihi itibariyle yapmayan öğrenciler için mazerete bağlı kayıt işlemleri 18 Haziran 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılacak.

MEB'DEN AÖL AÇIKLAMASI

MEB'den konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle;

Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve ve kayıt yenileme işlemleri ile Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinin kayıt yenileme işlemlerinin 17 Mayıs 2021 tarihinden 11 Haziran 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması, Bu tarihler arasında çeşitli nedenlerle kayıt işlemlerini yaptıramayan öğrenciler için mazerete bağlı ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 18 Haziran 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması Başkanlığımızca uygun görülmektedir.

AÖL 3.DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki açık öğretim okulları 2020-2021 eğitim öğretim yılı AÖL 3. dönem sınavları 3-7 Temmuz'da çevrim içi yapılacak.

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILACAK?

Yeni kayıt yaptıracak adayların Halk Eğitimi Merkezleri aracılığıyla biyometrik fotoğraflarını sisteme tanımlamaları gerekmektedir. Kayıt yenileme işlemi yapacak adaylar 18 Haziran tarihine kadar sınava girecekleri dersleri seçecek ve AÖL kayıt yenileme ücretini yatırarak Açık Öğretim Lisesi sisteminde öğrencilik durumunun aktif hale gelmesini bekleyecek. AÖL kayıt yenileme ücreti 50 TL olarak belirlenmiştir. Okul Aile Birliği hesabına ayrıca 5 TL yatırılacak.

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AÖL mazeretli kayıt yenileme ne zaman? 2021 MEB ile Açık Lise AÖL sınav tarihleri ve sınav takvimi
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