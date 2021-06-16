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Giriş Tarihi: 16.6.2021 15:46

: TUS tercihleri için son gün bugün mü? nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

TUS ek tercihleri 2021: TUS tercihleri için son gün bugün mü? 2021 TUS tercihleri nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

TUS ek tercihleri için belirlenen süre bugün sora eriyor. ek tercih işlemleri 10 Haziran’dan itibaren alınmaya başladı. ÖSYM üzerinden gerçekleştirilen işlemler, nasıl yapılır, TUS ek tercih – ek yerleştirme başvuru ücreti ne kadar sorularıyla inceleniyor. Ayrıca TUS tercihleri için son gün bugün mü sorusu da araştırılıyor.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021 TUS 1. Dönem) için ek tercih işlemleri bugün tamamlanıyor. TUS tercihleri için son bugün olduğundan adaylar , başvuru ücreti ne kadar gibi sorularla konuyu araştırıyor. İşte 2021 TUS ek tercihleri ve konu hakkında merak edilenler.

TUS EK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

ÖSYM'nin internet sitesine T.C. kimlik numarası ve şifreyle giriş yaptıktan sonra Aday İşlemleri Sistemi (AİS) sayfasına gidilir. Burada güncel işlemler kısmında yer alan 2021-TUS 1. Dönem Ek Tercihi kısmı seçilir ve tercih işlemi gerçekleştirilir. Tercihlerin 16 Haziran saat 23:59'a kadar tamamlanmış olması gerekir.

TUS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

TUS başvuru ücreti ve ek yerleştirme ücreti 25 TL olarak belirlendi. Tercih yapacak adayların tercih işlemlerini tamamladıktan sonra belirtilen vakti geçirmeden tercih ücretlerini yatırması gerekiyor. Ek tercih ücretleri ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden kartlı ödeme sistemi ile yatırılacak.

2021 TUS 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

2021 TUS 2. dönem sınavı 5 Eylül'de gerçekleşecek. Sınava başvurular ise 13 Temmuz ile 29 Temmuz tarihleri arasında alınacak.

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TUS ek tercihleri 2021: TUS tercihleri için son gün bugün mü? 2021 TUS tercihleri nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?
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