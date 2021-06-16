TUS ek tercihleri 2021: TUS tercihleri için son gün bugün mü? 2021 TUS tercihleri nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021 TUS 1. Dönem) için ek tercih işlemleri bugün tamamlanıyor. TUS tercihleri için son bugün olduğundan adaylar TUS tercihleri nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar gibi sorularla konuyu araştırıyor. İşte 2021 TUS ek tercihleri ve konu hakkında merak edilenler.

TUS EK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

ÖSYM'nin internet sitesine T.C. kimlik numarası ve şifreyle giriş yaptıktan sonra Aday İşlemleri Sistemi (AİS) sayfasına gidilir. Burada güncel işlemler kısmında yer alan 2021-TUS 1. Dönem Ek Tercihi kısmı seçilir ve tercih işlemi gerçekleştirilir. Tercihlerin 16 Haziran saat 23:59'a kadar tamamlanmış olması gerekir.