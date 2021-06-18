Andaval Ne Demek? Andaval Kelimesinin Anlamı Nedir?

Sokak ağzında kullanılan ve hakaret niteliği taşıyan sözcüklerden biri de andavaldır. Bu kelime, andaval ne demek, kökeni ne, andavallı ne demek gibi sorularla inceleniyor. Kötü maksatlı bir sıfat olarak kullanılan bu sözcük argo terimler arasında yer almakta ve toplumda hoş karşılanmamaktadır.

ANDAVAL NE DEMEK?

Hakaret amaçlı kullanılan bu sözcük aptal, beceriksiz, anlayışı olmayan, ahmak, bön, şaşkın ve avanak gibi anlamlara gelir. Görgüsüz ve kaba saba hareketler sergileyen kimselere hakaret maksadıyla bu ifade kullanılır.

ANDAVAL TÜRKÇE Mİ?

Andaval Türkçe değildir fakat uzun yıllardır dilimizde kullanıldığı için Türkçeleşmiş sözcükler arasında yer alır. İngilizce'deki idiot, jerk ve benzeri hakaretlere karşılık gelir. Türk Dil Kurumu bu kelimenin anlamını şaşkın kimse ve ahmak şeklinde vermiştir. Argo terimler sözlüğünde yer alan bu sözcük toplum içinde söylenmesi uygun olmayan sözcükler arasında yer alır.

ANDAVAL KELİMESİNİN KÖKENİ

Andaval kelimesi Yunanca "andalavus" kelimesinin göçüşmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Kelimenin tarihi seyri "andavalus>andavallus>andavallı" şeklindedir. Günümüzde andavallı şeklini hala korusa da daha çok andaval haliyle kullanılmaktadır.

ANDAVAL KÜFÜR MÜ?

Andaval sözcüğü küfür değildir ancak hakarettir. Sokak ağzında kullanılan bu sözcüğün bir kişiye söylenilmesi etik değildir. Dolayısıyla andaval sözcüğü toplumsal ahlak kurallarına uygun değildir. Okul, iş yeri ve benzeri resmi makamlarda kullanılmamalıdır.

"Ulan andavallı, dolap beygiri misin?" (Hüseyin R. Gürpınar)

"Onun asosyal olduğunu söyleyemeyiz. Bence o düpedüz andaval."

"Yürü be andaval!"

"Andaval insanlar bu işi yapamaz."