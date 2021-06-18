Ders ders YKS tüyoları

2.6 milyondan fazla adayın ter dökeceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) sayılı günler kaldı. 26 - 27 Haziran tarihlerinde yapılacak sınav öncesi son hazırlıklar yapılırken Bilfen Liseleri Bölüm Başkanları hangi testlerde hangi detaylara dikkat edilmesi gerektiğini, hangi konulara daha fazla odaklanmak gerektiğini anlattı. İşte YKS'de kazandıran tüyorlar:

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI:

OLUMSUZ SORU KÖKLERİNE DİKKAT

YKS'nin Türk Dili ve Edebiyatı dersi sorularının TYT bölümü; öğrencinin doğru okuma ve anlama becerisini, dil bilgisi yeterliğini, analitik bakış açısını sınamaktadır.

Sınavın AYT bölümünde ise edebiyat tarihi ile şiir ve nesir bilgisi, bir edebiyat metnini dönem, akım ve anlayış gözeterek çözümleme becerisi, eleştirel düşünebilme yetisi ölçülmektedir.

• Soruyu okumaya soru kökünden başlayınız. Soru kökünü ve sizden isteneni mutlaka iyi anlayınız, metni soruların bakış açısıyla okuyunuz.

• Altı çizili söz öbeğini metinle bağlantısını kurarak anlamlandırınız.

• Metnin tamamını değil, metin için gerekli olduğunu düşündüğünüz yerlerin altını çiziniz.

• Soru kökündeki "yapılmamıştır", "değinilmemiştir" gibi olumsuz ifadelere dikkat ediniz.

• Uzun paragraflardan korkmayınız. Uzun paragraf daha fazla ipucu verdiği için çözümü daha kolay olandır.

• Paragrafı yorumlarken metnin dışına çıkmayınız.

• Anlam sorularında tüm şıkları okumadan cevabı işaretlemeyiniz.

• Dil bilgisi ve edebiyat sorularını çözerken kesin bilgi, sizi doğru seçeneğe daha çabuk ulaştıracaktır.

MATEMATİK:

UZUN SORUDAN KORKMAYIN

TYT matematik sorularının metni uzun olabilir. Soruların dikkatli okunup ne istediğinin anlaşılması çok önemlidir.

• Soruların çözümünü yaparken işlemleri soru kitapçığınıza düzgün yazmalısınız. Böylece hangi aşamada hata yaptığınızı daha rahat görebilirsiniz.

• AYT matematik testinde zaman problemi yaşamayacağınızdan her soruya yeterince zaman ayırmalısınız. Sürenizi sonuna kadar kullanmaya dikkat edin.

• Özellikle AYT, çok soru çözen öğrenciden ziyade konuya hâkim olan öğrencilerin başarılı olacağı bir sınav olacaktır. Sınava kadar kalan zamanda bol soru çözmenin yanı sıra konuları gözden geçirmeniz de önemli yarar sağlayacaktır.

• TYT geometri soruları ise bilgiden çok analitik düşünce ve görsel yeteneğin ön plana çıkacağı, AYT ise bilginin ön plana çıkacağı bir sınav olacaktır. Sınav anında tüm bilgilerinizi çağırabilmeniz, öncesinde çok pratik yapmanızla mümkündür.

FİZİK:

ŞEKİL ÜZERİNDE ÇALIŞIN

• Şekilli sorular okunurken bilgiler muhakkak şekil üzerine aktarılmalı, aksi takdirde tekrar tekrar soru okunmak zorunda kalına bilinir.

• Fizikte çok farklı soru çeşidi vardır, ancak bu soruların temel bilgiler ile çözülebileceği unutulmamalıdır. Kendinizi eksik hissettiğiniz konuların soruları ile karşılaşıldığında çözemem diye düşünülmemeli, sorular kazanımlardan ve genellikle çözebileceğiniz kısımlardan oluşacağı için sorulara çözebileceğinizi düşünerek yaklaşmalısınız.

• Şekli olmayan soruların şeklini çizerek çözmek verileri daha iyi analiz etmenizi sağlayacaktır.

• Daha önce çözülmüş soru kalıplarına benzeterek hayalimizdeki soruları çözmek yerine, var olan kitapçıktaki sorular çözülmeli.

• Cevap işaretlenmeden soru köküne son bir kez bakılması faydalı olacaktır.

KİMYA:

GRAFİKLERE DİKKAT

TYT ve AYT sınavında Kimya dersinde bir soruda birden fazla bilgi sorgulanması beklenmektedir. Bu nedenle adayların soruları çok dikkatli okuyup öğrendikleri bilgiler arasında bağlantıyı iyi kurmaları gerekmektedir.

• Grafikleri, tabloları, şekilleri dikkatlice yorumlayıp, soru kökünü iyi anlamalı ve neden-sonuç ilişkisini iyi kurmalıdırlar.

• Güncel hayatla ilişkilendirilmiş sorularda hızlı ve doğru karar verme becerisini göstermelidirler.

• Süreyi iyi kullanmaları, çeldiricilere dikkat etmeleri ve verilen bilgileri eksiksiz okumaları öğrencilerimize yarar sağlayacaktır.

BİYOLOJİ

TÜM ŞIKLARI İYİ OKUYUN

TYT sınavında biyoloji soruları 9 ve 10'uncu sınıf programınınım kazanımlarını sorgulayacak. Sorular temel biyoloji bilgisini ölçecek mantıkta olacaktır.

• Soru cümleleri dikkatli okunmalı soruda grafik, veri tablosu veya deney düzenekleri varsa içerikleri tam olarak anlaşıldıktan sonra seçenekler değerlendirilmelidir.

• TYT soruları günlük yaşamla ilişkilendirilmiş, deney içerikli ve çeldiricileri kuvvetli hazırlanmış sorulardır. Bu nedenle TYT'nin yeni nesil sorularına uygun soruları içeren kaynaklardan bu pratiklerin kazanılması gerekir.

• AYT sınavında sorular ağırlıklı olarak 11 ve 12'nci sınıf programını sorgulayacak. Soruların çoğunluğu kazanımlarınızın analiz düzeyine ulaşıp ulaşmadığını ölçecek detayda olacaktır.

• AYT sınavında da sorular konunun mantığını anlamak üzerine kurulmuştur. Bu nedenle ezber bilgi ile soruların büyük bölümünü cevaplandırılamayacaktır. Konu tekrarlarınızı yaparken konular arasında ilişkilendirme yapın ve mutlaka mantığını kavrayın.

• Adayların konu içeriklerinin detaylarını iyi bilmeleri gerekmektedir. Bu öğrenme düzeyini ölçmek için kurgulanan sorularda çeldiriciler kuvvetli olacağından tüm seçenekler okunmadan kesinlikle cevap oluşturulmamalıdır.

SOSYAL BİLGİLER:

HARİTA OKUMA BECERİSİ

TYT soruları daha çok sosyal bilimler temel kavram ve ilkeleri ile düşünme yeteneğini ve temel bilgileri ölçen sorular olacağı için paragrafların ve yönlendirme cümlesinin dikkatli okunması gerekmektedir

• AYT sorularının ise TYT sınavına göre daha çok bilgi ağırlıklı sorulardan oluşması beklenmektedir. Bu sorular içerisinde sosyal bilimler temel kavram ve ilkeleri ile düşünme yeteneğini ölçen sorularının da yer alabileceği olasılığının da göz aradı edilmemesi gerekmektedir.

• Sorunun yönlendirme cümlesi dikkatli bir şekilde okunmalı soruda ne sorulduğu öncelikle tespit edilmelidir.

• Öncüllerin tamamını okunmadan soru yanıtlanmamalıdır.

• Coğrafya sorularında harita, tablo, grafik, paragraf okuma, okuduğunu algılama ve yorumlama çok önemlidir.

• Sorularda doğa ve insan etkileşimine dikkat ederek olayların neden-sonuç ilişkisi ve dağılış özelliği dikkate alınmalıdır.

• Türkiye ve Dünya haritasında önemli yerler coğrafi özellikleriyle mutlaka bilinmelidir.

• Soru yöneltme cümlesinin sonuna doğru algıda tamamlama eğilimine dayalı olarak öğrencinin dikkati azalmakta ve yöneltme cümlesini kendi kurgusuna göre tamamlamakta bu da okuma hatalarına yol açmaktadır.

• Öğrenci paragrafı yorumlarken kendi fikrini değil, paragraftaki vurguyu dikkate almalıdır.

• Din Kültürü soruları son yıllarda özellikle kavram bilgisine dayandığından adaylar temel kavramlara hâkim olmalıdır.

• Aynı şekilde AYT sınavı tümüyle bilgiye dayalı olduğu için adaylar felsefe, mantık, psikoloji ve sosyolojide temel kavramları bilerek sınava girmelidir.