Yaklaşık 18 milyon ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi bugün 18 Haziran'da yıl sonuna ilişkin karne ve başarı belgelerini alacaklar. Salgın nedeniyle elektronik ortamda erişime açılacak olan dijital karne görüntüleme ekranı e-Okul sistemi üzerinden yapılacak. Bilindiği üzere; E Okul VBS girişi ile karne notları, devamsızlık, dönem sonu not ortalaması, takdir teşekkür hesaplama gibi pek çok işlem hızlı ve kolay şekilde yapılabiliyor. Buna göre; MEB E Okul VBS dijital karne notları nasıl görüntülenir? E Okul öğrenci girişi ile karne notları öğrenme sayfası ile E Okul karne notları görüntüleme ekranı.

DİJİTAL KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK? | KARNE NOTU GÖRÜNTÜLEME

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonuna ilişkin karne ve başarı belgeleri 18 Haziran'da e-Okul'dan erişime açılacak, ardından telafi eğitimi programı uygulanmaya başlanacak.

E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E- Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nde öğretmenler öğrencilerin başarı durumunu, devamsızlık, sınav sonuçları, sözlü sonuçları gibi durumları sisteme girmektedir. Öğrenciler ve veliler aynı ekrandan bu verilere ulaşabilmektedir. Sisteme aşağıdaki linkten öğrencinin T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarasıyla giriş yapılmaktadır.

E-OKUL VBS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ