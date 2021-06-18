Eğitimin ayrılmaz parçası: Ölçme ve değerlendirme

Ölçme ve değerlendirme alanında çalışan akademisyen, öğretmen, uzman ve uygulayıcıları bir araya getirerek bilgi ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılması amacıyla düzenlenen Eğitimde Ölçme Değerlendirme Uygulamaları Ulusal Kongresi, Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yapıldı. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen ve gelenekselleşmesi hedeflenen Eğitimde Ölçme Değerlendirme Uygulamaları Ulusal Kongresinin ilkini 500'ü aşkın katılımcı takip etti.

Kongrenin açılış konuşmalarını İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu ve Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Sadri Şensoy gerçekleştirdi.

GÜNÜMÜZÜN SORUNLARI VE İHTİYAÇLARI FARKLILAŞTI

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Boğaziçi Üniversitesi ile bir eğitim protokolü imzaladıklarını belirterek, "Boğaziçi Üniversitesi'nin eğitim alanındaki ciddi birikimini eğitim kurumlarımız ile paylaşmak büyütmek istedik. Tamamen gönüllülük esasıyla ölçme ve değerlendirme alanındaki gelişmelerden öğretmenlerimizi haberdar etmek için bu iş birliğini yaptık. Sadece Boğaziçi üniversitesi değil çok farklı üniversitelerden akademisyenlerle öğretmenlerimizi buluşturduk ve yeni öğrenme fırsatları sunduk. Öğrenmenin sürekli kılındığı bir yaklaşımı ele aldık. 116 araştırmacımız 54 tane bildiri sundu. Dünyada bilgi sürekli güncelleniyor ve değişiyor. Biz de bu bağlamda özellikle uzaktan eğitim döneminde, öğrencilerin öğrenmesi her zaman çok rutin yaptığımız şeklin dışına çıktı. Öğrencilerimizin ve velilerimizin düşünceleri kendi içinde çok farklılaşabildi. Çünkü günümüzün sorunları ve ihtiyaçları farklılaştı. O zaman ölçme ve değerlendirmede yeni yaklaşımlara ihtiyaç duyuldu. O yüzden kongrede uzaktan eğitim sürecinde acaba ölçme değerlendirme nasıl evrilmeli nasıl ele almalıyız sorusunun mutlaka sorulması gerekiyordu. Mademki tüm insanların öğrenme hızı ve biçimi birbirinden farklı o zaman ölçme ve değerlendirme de o oranda farklılaşabilmeli" dedi.

ÖĞRENCİLERİN KENDİ ÖZ DENETİMİ ÇOK ÖNEMLİ

Levent Yazıcı bireysel öğrenmenin öneminden bahsederek, "Öğrencilerin kendi öz denetimi çok önemli.. Uzaktan eğitim süreci öğrencilerin sorumluluk duygularının sınandığı bir zaman dilimi oldu. Kendisinin öğrenmeye olan istekliliğinin, öğrenmeye dair çalışmalarının çok büyük bir önemi var. Biz ebeveynlerin olumlu etkileri, öğretmenlerimizin rehberlikleri çok önemli ama öğrencinin de bu konudaki istekliliği kendisini bu konuda kan alize edip yönetebilmesi çok kıymetli. Her zaman böyle oldu ama tabi uzaktan eğitim sürecinde bireysel öğrenmenin önemi çok arttı" diye konuştu.

ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STİLLERİNİN DOĞRU OLARAK BELİRLENMESİ

Levent Yazıcı, şunları söyledi:

"Ölçme ve değerlendirme eğitimin ayrılmaz bir parçası. Eğitim bilimi içerisinde ölçme ve değerlendirmede öğrencinin nasıl ve ne kadar öğrendiğinin; bir bakıma da öğretmenin nasıl ve ne kadar öğretebildiğinin geri bildirimini sağlayan bir konu. Bu çerçevede öğrencilerimizin öğrenmeleriyle ilgili olarak çoklu bilgi sahibi olabildiğimiz bir alt disiplin ölçme ve değerlendirme. Öğrencilerin öğrenme stillerinin doğru olarak belirlenmesi ve ölçme de bütün ölçme yöntemlerinin ve araçlarının sürekli olarak değerlendirildiği ve ele alındığı geliştirildiği bir süreç olarak düşünmek lazım. "

FOTOĞRAF-Hatice Çınar