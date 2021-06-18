YKS’de kazandıran tüyolar

2 milyon 607 bin 903 adayın ter dökeceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) sayılı günler kaldı. Bilnet Liseleri PDR Bölüm Başkanı Nilay Gökmen adaylara şu önerilerde bulundu: "Artık sınava sayılı günler kaldı. Konular bitirilmiş, eksikler giderilmiş ve tekrarlar yapılmış olmalı.
Eğer çok fazla konu eksiğiniz varsa bu dar süreçte eksikleri kapatmaya çalışmak pek mantıklı olmayacaktır. Ancak sizin için anlaşılması kolay olacak birkaç konu seçebilir ve bu konuların üzerine gidebilirsiniz."
BUNLARA DİKKAT EDİN
Gökmen adayların kalan sürede hangi konulara odaklanması gerektiğini şöyle sıraladı: Dil bilgisi konu çalışması için çok sayıda örnek görmek yarar sağlayacaktır.
Edebiyat için ise, dönem özelliklerini, edebi türleri ve akımlar gibi geniş konuları bilmek detayları ezberlemekten daha önemlidir.
Matematikte temel kavramları bilmek, işlem yeteneğine sahip olmak, problem çözme yöntemlerine dikkat etmek yapılan sorunun çözümünü kolaylaştıracaktır.
Tarih için temel bilgilerin yanında bunların yorumlanması da gerekir. Bunun için olabildiğince farklı tarzda soru çözülmelidir. Coğrafya dersi için, ciddi bir harita bilgisinin oldukça önemli olduğunu hatırlatırız.
Felsefe ve din kültürü derslerinin konuları atlanmadan çalışılmalı ve sınavda soruları cevaplanmalıdır. Unutmayalım ki herkes diğer dersler için aynı bilgi düzeyinde olduğunda fark yaratan bu dersler olacaktır.
SINAVA ODAKLANIN
Sınav öncesi sizi uykusuz bırakan TV, internet gibi alışkanlıklardan kurtulun. Beslenme ve uyku düzeninizi sınav odaklı şekillendirin. Olumsuz cümleler kuran kişiler varsa bu süreçte bunlarla iletişiminizi kesin.
MEB'in odsgm.meb.gov.tr adresi üzerinden her sınıf düzeyinde yayınladığı tekrar testlerini çözün. Yine MEB'in YKS'ye hazırlanan 12'nci sınıf öğrencileri için yaptığı canlı sınıf uygulamasından da faydalanmalısınız.
DİJİTAL KARNE HEYECANI
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı'nı koronavirüs salgını nedeniyle ağırlıklı olarak uzaktan eğitimle geçiren milyonlarca öğrenci bugün karnelerine kavuşacak. Öğrenciler karnelerine ve gelişim raporlarına e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'nden dijital ortamda ulaşabilecek.
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YKS için depar zamanı
Karne, teşekkür ve takdir belgeleri okul müdürlüklerince talep eden velilere basılı olarak verilebilecek. Okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak. İlkokullarda bu tarihe kadar yüz yüze eğitim devam edecek.