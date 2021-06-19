Bir yılı aşkın bir süredir mücadele ettiğimiz koronavirüs pandemisi nedeniyle milyonlarca öğrenci okullarından uzak kaldı. Salgınla mücadele kapsamında vaka sayılarının düşüşü ve hızlanan aşılama çalışmaları sonucunda öğrencilerin okula dönüş tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve YÖK'ün açıklamaları sonucu, öğrenciler 2021-2022 döneminde üniversiteler ne zaman açılacak, bu yıl üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı gibi sorulara yanıt arıyor.

2021-2022 ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son kabine toplantısının ardından üniversitelerin 2021-2022 öğretim yılına 13 Eylül'de başlanacağını ve eğitimin yüz yüze olacağını duyurdu.