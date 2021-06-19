4. Sınıf İslam’ın İnanç Esasları Konu Anlatımı – İslam’ın İnanç Esasları Nelerdir, Hangi Kaynaktan Öğrenilir?

İslam dinini kabul eden kişilerin inanması gereken bazı esaslar mevcuttur. Bu esaslar İslam'ın esasları olarak tanımlanır. Diğer bir ifade ile imanın şartları şeklinde ifade edilen esaslar, Allah'ın varlığına, birliğine, kitaplarına, peygamberlerine, meleklerine, kadere ve kazaya inanmayı içermektedir. 4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak derslerinde inanç esasları konusu ile öğrenciler İslam dini hakkında oldukça önemli bilgileri öğrenirken bir yandan da internet üzerinden çeşitli araştırmalarda bulunmaktadır.

İSLAM'IN İNANÇ ESASLARI KONU ANLATIMI

Bir Müslüman İslam'ın inanç esasları karşısında şüpheye kapılmamalıdır. Bu inanç ve esasların öğrenileceği tek kaynak Kur'anı Kerim'dir. İlahi vahiy yalnızca inanç esaslarını değil İslam dini hakkında tüm bilinmeyenleri apaçık bir şekilde ifade etmektedir. İslam Dinini en doğru ve iyi bir şekilde öğrenmek için Kur'anı Kerim'i okuyup anlamamız gerekir.

İslam dininde yer alan inanç esasları, kişinin kolaylıkla anlayabileceği sadeliğe ve yalınlığa sahiptir. İnanç esaslarında kul ile Allah arasına kişi ya da kurumun girmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Dogmatik olmayan İslam'ın inanç esasları, İslam dinine inanan kişiler tarafından hiç şüphesiz kabul edilmektedir.

İslam'ın inanç esasları inanç ve ibadet olmak üzere 2 gruba ayrılır. Bunlar;

Kelime-i şehadet getirmek

Namaz kılmak

Oruç tutmak

Zekat vermek

Hacca gitmek

İslam dininde yer alan inanç esasları ise şunlardır;