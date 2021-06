BTW Ne Demek, Açılımı Nedir? İngilizce BTW Kısaltması Ne Anlama Gelir?

Sosyal medyada iletişim dili olarak kullanılan İngilizce kısaltmalardan biri de BTW ifadesidir. Sosyal medyada bu ifadeyle karşı karşıya kalanlar, BTW ne demek, BTW açılımı nedir diye merak ediyor. Sosyal medya jargonunda sıkça rastlanılan ve araştırılan kısaltmaları arasında İngilizce BTW kısaltması ne anlama gelir ve by the way ne demek gibi sorular da yer alıyor. İşte gençler arasında çok popüler olan bu kısaltmanın açıklaması.

BTW AÇILIMI NEDİR?

BTW açılımı "by the way" şeklindedir. By the way İngilizce'de sıkça kullanılan bir kalıptır.

BTW NE DEMEK?

İngilizce kelimelerin baş harflerinin birleşimiyle oluşan BTW kelimesi sosyal medyada ve çeşitli internet kanallarında sıkça kullanılıyor. BTW açılımı "by the way" olarak karşımıza çıkarken bu ifade "bu arada" anlamına gelmektedir.

İNGİLİZCE BTW NEYİN KISALTMASI?

By the way kalıbının kısaltması olan bu ifade; bu arada, yeri gelmişken gibi anlamlara gelir. Bir konuşma esnasında, sohbete parantez açarak konu hakkında başka bir detay verileceği zaman, ya da konudan bağımsız bir bilgi aktarılacağı zaman by the way kalıbı kullanılır. Bu kalıbı oluşturan kelimeler bağımsız olarak incelendiğinde kalıbın manasını karşılayacak anlamları içermez. Ancak tıpkı Türkçe'deki gibi İngilizce'de bazı kalıplar parça-bütün ilişkisini kaybedecek şekilde oluşturulmuştur.

BY THE WAY NE DEMEK?

Sosyal medyada vlog ve canlı yayın paylaşımcılarının videolarında kullandığı by the way terimi, sosyal medya içeriklerinde de sık sık kullanılmaktadır. İçerik paylaşımında içeriğin altında kısaltma olarak yer verildiği gibi paylaşımların altındaki yorumlarda da bu kısaltmaya sıkça rastlanır. Dolayısıyla sosyal medya jargonuna hakim olmayan biri internette gezinirken okuduklarını anlamakta güçlük çekebilir. BTW ya da by the way ifadesi "bu arada, yeri gelmişken" gibi anlamlarla kullanılır.