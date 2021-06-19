Subay nasıl olunur? Subay olma şartları nelerdir?

Ülkemizde günümüz koşulları ele alındığında askerlik mesleği hem erkek hem de kadınlar için gözde meslek grupları arasında yer alıyor. Gençlerin kalıcı bir iş edinme ve standart işlere göre daha yüksek gelir elde etmek istemeleri bu nokta da subaylık mesleğini cazip kılan faktörlerdendir. Subay olabilmek için kişilerin bazı şartları karşılıyor olması gerekir. Bu şartların ise pek çok meslek sınıflarına göre oldukça detaylı ve sıkı olduğu bilinmektedir.
SUBAY NASIL OLUNUR?
Subaylık bir meslek olmasının yanı sıra manevi açıdan çeşitli anlamları ifaden ettiğinden Her yıl TSK'da görev yapmak isteyen pek çok aday, subay olmak için gerekli olan şartların kendisi için uygun olup olmadığını öğrenmek istiyor. Subay olmak için ne yapmalıyım düşüncesine kapılanlar subay olmak için nelerin gerekli olduğunu araştırıyor.
Bu bağlamda, Subay olmak için sunulan önemli iki seçenek mevcuttur. Bunlardan ilki, askeri lisede eğitim görmek ve rütbe sahibi olmaktır. Diğeri ise lisans eğitimi ve lisans mezunu olarak subaylık sınavına başvuruda bulunmaktadır. Sınavın ardından girilmesi şart olan mülakatlar hem sözlü hem de fiziki olarak adaylara sunulmaktadır. Fiziki mülakat boy ve kilo ölçümü ile alakalı olup, girilmesi gereken tüm sınavları geçenler subay olma hakkına sahip olmaktadır.
SUBAY OLMA ŞARTLARI
Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarında görevlerini subay olarak sürdürmek isteyenlerin taşıması gereken şartları şöyle sıralamak mümkündür;
Subay olmak isteyen gençler eğer yukarıda belirtilen şartları taşıyorsa çok ciddi sınav ve mülakatlara tabi tutulmaktadır. Öte yandan güvenlik soruşturması ile geçmişinizde bölücü, siyasi ve yasadışı aktivitelerde bulunup bulunmadığınız gibi pek çok detay göz önünde bulundurulmaktadır. Adli sicil kaydınızın da temiz çıkması son derece önemlidir. Yani güvenlik soruşturması da dahil olmak üzere subaylık mesleğine alınacak olan adaylar her bakımdan ince elenip sık dokunmaktadır.
SUBAY EĞİTİMİ KAÇ AY?
Subay eğitimi alacak olan adayların alacakları eğitimin süresi başvuru yapılan pozisyon ve birime göre farklılık göstermektedir. Örneğin Muvazzaf yani sözleşmeli olarak başvuruları kabul edilen kişilerin alacakları eğitim süresi 4 aydır. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde alınan eğitim süresi 2 senedir. 2 yıllık süre zarfında subay adayları sözleşmelilere göre daha uzun bir dönemi içeren bir eğitim almaktadır. Subay olma yolunda alınacak eğitimler ise şunları içermektedir;
KADIN SUBAY NASIL OLUNUR?
Dünya çapında elbette kadınlarda ordularda subay olma hakkına sahiptir. Dolayısıyla ülkemizde kadın subay ve astsubay olarak görev alanların sayısı da bir hayli fazladır. Kadın subay olmak için yine yazılı sınav, sağlık kontrolleri, sözlü mülakat ve fiziksel testlere girilmesi gerekir. Kadınlarda boy sınırı 1.62 olarak belirlenmiştir. Boy sınırı yükseltildiğinden dolayı 44 49 arası kiloya sahip olan kadınların başvuru şansı bulunmamaktadır. Kadın subay adaylarında aranan şartlar ile erkek subay adaylarında aranan şartlar fiziksel özellikler haricinde birebir aynıdır.