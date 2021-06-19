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Giriş Tarihi: 19.6.2021 11:28

, aşı sırası geldi mi? belli oldu mu?

Üniversite öğrencileri ne zaman aşı olacak, aşı sırası geldi mi? Üniversiteliler için aşı tarihi belli oldu mu?

Son Kabine Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üniversitelerin 13 Eylül’de açılacağını duyurdu. Bunun üzerine, Eylül ayında yüz yüze eğitime başlayacak olan milyonlarca öğrenci, sorusuna yanıt arıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından öğrencileri rahatlatacak açıklamayı yaptı. 18 yaş üzerinde aşılama oranının %50’lere çıkması süreci hızlandırdı. Böylece üniversite öğrencilerine aşı sırası geldi mi, ne zaman gelecek, belli oldu mu gibi sorular da yanıt buldu.

13 Eylül'de 2021-2022 eğitim öğretim yılına yüz yüze eğitimle başlayacak olan milyonlarca üniversiteli genç aşı sırasının kendilerine ne zaman geleceğini sorusuyla araştırıyor. Yaklaşık 40 milyon kişinin aşısı yapılırken, öncelikli grupta 35 yaş üstüne kadar gelindi. Bu gelişmeler ışığında, üniversite öğrencilerine aşı sırası geldi mi, ne zaman gelecek diye merak ediliyor. belli oldu mu sorusunun yanıtı haberimizde.

ÜNİVERSİTELİLER NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Aşı takviminde öncelikli grupların aşılama faaliyetleri büyük ölçüde tamamlanırken, SGK kaydı bulunan çalışanlar için de aşı hakkı doğdu. Bir günde 1 buçuk milyonu aşan aşılama uygulamasıyla rekor kırılırken, yaş gruplarında 35 yaş üstüne kadar inildi. Bunun üzerine, çalışmadığı için SGK kaydı bulunmayan ve herhangi bir önceliği bulunmayan üniversite öğrencileri, kendileri için aşı sırasının ne zaman geleceğini araştırmaya koyuldu.

ÜNİVERSİTELİLERE AŞI SIRASI NE ZAMAN GELECEK?

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Fahrettin Koca, 13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerinin aşılama çalışmalarının tamamlanacağını duyurdu. Üniversitelilere aşı çağrısının önümüzdeki haftalarda yapılması bekleniyor.

AKADEMİSYENLER AŞILANDI MI?

Geçtiğimiz haftalarda öğretmenlere ve eğitim çalışanlarına aşı hakkı tanımlanırken üniversite personeli, üniversitelerde çalışan eğitimciler, akademisyenler ve öğretim görevlileri de aşı hakkından faydalandı.

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Üniversite öğrencileri ne zaman aşı olacak, aşı sırası geldi mi? Üniversiteliler için aşı tarihi belli oldu mu?
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