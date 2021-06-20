Anadolu Üniversitesi bünyesinde açıköğretim eğitimi almakta olan binlerce öğrenci AÖF yaz okulu kayıt ücreti, sınav tarihleri gibi detayları gündeme taşıdı. Dönem içerisinde katılım sağladıkları sınavlardan yeterli puanı alamayan öğrenciler bu noktada yazın uygulanan sınavlarla derslerden geçmek için bir fırsat daha yakalayacak. Bu noktada "2021 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, sınav tarihleri belli oldu mu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF yaz okulu kayıt ve sınav tarihleri gibi tüm detaylar…