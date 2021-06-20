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Giriş Tarihi: 20.6.2021 15:17 Son Güncelleme: 20.6.2021 15:17

Açıköğretim AÖF yaz okulu kayıt sınav tarihleri: 2021 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, sınavlar ne zaman yapılacak, online mı?

Açıköğretim AÖF yaz okulu kayıt sınav tarihleri: 2021 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, sınavlar ne zaman yapılacak, online mı?

AÖF yaz okulu kayıt tarihleri ve sınavları için gözler akademik takvimine çevrildi. Geçtiğimiz hafta açıklanan sınav sonuçlarıyla beraber derslerden yeterli geçer puanı alamayan binlerce açıköğretim öğrencisi yeniden sınavlara katılım sağlayacak. Ancak bunun için kişilerin belirlenen tarihlerde kayıtlarını gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu noktada ise "AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, sınavlar ne zaman yapılacak, online mı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte sınav ve kayıt tarihleri gibi merak edilen tüm detaylar…

bünyesinde açıköğretim eğitimi almakta olan binlerce öğrenci AÖF yaz okulu kayıt ücreti, sınav tarihleri gibi detayları gündeme taşıdı. Dönem içerisinde katılım sağladıkları sınavlardan yeterli puanı alamayan öğrenciler bu noktada yazın uygulanan sınavlarla derslerden geçmek için bir fırsat daha yakalayacak. Bu noktada "2021 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, sınav tarihleri belli oldu mu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF yaz okulu kayıt ve sınav tarihleri gibi tüm detaylar…

AÖF yaz okulu kayıt 2021 ve sınav tarihleri açıklandı! Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, sınavlar online mı?

YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ

AÖF Sınav Takvimi'nde yer alan bilgilere göre; 28 Haziran - 1 Temmuz 2021 tarihleri arasında kayıt yenileme işlemleri olacak.

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaz okulu sınavları ise 8 Ağustos'ta organize edilecek.

AÖF yaz okulu kayıt 2021 ve sınav tarihleri açıklandı! Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, sınavlar online mı?

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

'nin resmi internet sitesinden öğrenci kimlik bilgileriyle veya e-Devlet girişiyle görüntülenebilirler.

AÖF'TEN SINAV İTİRAZLARI AÇIKLAMASI
Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "5-6-7 Haziran tarihlerinde düzenlenen sınavlara ilişkin sınava ve sınav sorularına itirazlar 10 Haziran Perşembe günü saat 23.59'a kadar Öğrenci Otomasyonu üzerinden yapılabilir." ifadelerini kullandı. Açıklamada itirazlar tamamlandıktan sonrası sonuçların açıklanacağı bilgisi paylaşıldı.

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
açıklandı. AÖF sınav sonuçların 11 Haziran Cuma günü belli oldu.

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Açıköğretim AÖF yaz okulu kayıt sınav tarihleri: 2021 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, sınavlar ne zaman yapılacak, online mı?
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