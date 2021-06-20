Anadolu Üniversitesi bünyesinde açıköğretim eğitimi almakta olan binlerce öğrenci AÖF yaz okulu kayıt ücreti, sınav tarihleri gibi detayları gündeme taşıdı. Dönem içerisinde katılım sağladıkları sınavlardan yeterli puanı alamayan öğrenciler bu noktada yazın uygulanan sınavlarla derslerden geçmek için bir fırsat daha yakalayacak. Bu noktada "2021 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, sınav tarihleri belli oldu mu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF yaz okulu kayıt ve sınav tarihleri gibi tüm detaylar…
YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ
AÖF Sınav Takvimi'nde yer alan bilgilere göre; 28 Haziran - 1 Temmuz 2021 tarihleri arasında kayıt yenileme işlemleri olacak.
AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaz okulu sınavları ise 8 Ağustos'ta organize edilecek.
AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!
AÖF sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesinden öğrenci kimlik bilgileriyle veya e-Devlet girişiyle görüntülenebilirler.
AÖF'TEN SINAV İTİRAZLARI AÇIKLAMASI
Anadolu Üniversitesi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "5-6-7 Haziran tarihlerinde düzenlenen sınavlara ilişkin sınava ve sınav sorularına itirazlar 10 Haziran Perşembe günü saat 23.59'a kadar Öğrenci Otomasyonu üzerinden yapılabilir." ifadelerini kullandı. Açıklamada itirazlar tamamlandıktan sonrası sonuçların açıklanacağı bilgisi paylaşıldı.
AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
AÖF sınav sonuçları açıklandı. AÖF sınav sonuçların 11 Haziran Cuma günü belli oldu.