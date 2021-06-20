AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bitirme yani final sınav sonuçları ilk olarak aos.istanbul.edu.tr adresi üzerinden ilan edilecek, daha sonra notlar aksis.istanbul.edu.tr adresine "Öğrenim Bilgileri" "Sınav Sonuçları ve Notları alanına aktarılıp yansıyacak. aos.istanbul.edu.tr adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile beraber giriş yapılabilmekte. Final sınavlarının açıklanma tarihi ise henüz netleşmiş değil.