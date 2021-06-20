İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi üzerinden eğitim almakta olan 2021 AUZEF sınav sonuçları için geri sayım başladı. Bahar dönemine ilişkin bitirme (final) sınavları 10-19 Haziran tarihleri aralığında online sistem üzerinden gerçekleştirilmişti. Bu noktada bugünden itibaren "İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları da yanıt aramaya başladı. İşte AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar…
AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bitirme yani final sınav sonuçları ilk olarak aos.istanbul.edu.tr adresi üzerinden ilan edilecek, daha sonra notlar aksis.istanbul.edu.tr adresine "Öğrenim Bilgileri" "Sınav Sonuçları ve Notları alanına aktarılıp yansıyacak. aos.istanbul.edu.tr adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile beraber giriş yapılabilmekte. Final sınavlarının açıklanma tarihi ise henüz netleşmiş değil.
AUZEF FİNALLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
AUZEF bahar dönemi final sınavları tarihleri öğrenciler tarafından çok sık araştırılıyor. Çevirimiçi şekilde düzenlenmekte olan AUZEF bitirme sınavları 10 Haziran ve 19 Haziran 2021 tarihleri arasında online şekilde yapılacak. Yapılmış olan açıklamada, "2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı bitirme (final) sınavları 10 – 19 Haziran 2021 tarihleri arasında esinav.istanbul.edu.tr adresinden günlü olarak yapılacaktır. AUZEF bitirme sınavları için son gün 19 Haziran 2021 olacak." ifadeleri kullanıldı.