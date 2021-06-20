Matem Eş Anlamlısı Nedir? Matemin Eş Anlamlısı Olan Sözcük Ne?

Matem kelimesi, günlük hayatta karşımıza çıkan sözcükler arasındaki yerini koruyor. Genel anlamda sevince veya kedere yol açan bir olay dolayısıyla bir araya gelmiş erkek veya kadınlar topluluğu anlamını taşıyan matem eş anlamlısı olan sözcük merak ediliyor. Bu sebeple de "matem" kelimesi eş anlamlısı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. TDK ve eş anlamlı kelimeler sözlüğü bu noktada yardımımıza yetişiyor. Peki matem eş anlamlısı nedir? İşte, matemin eş anlamlısı olan sözcük

MATEM EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Eş anlamlı kelimeler anlamca birbirinin aynısı olan anlamı ifade eden kelimelere denilmektedir. Eş anlamlı kelimeler yerine anlamdaş kelimeler de denilebilmektedir. Matem kelimesinin eş anlamlısı yas sözcüğüdür.

MATEM EŞ ANLAMLISI OLAN SÖZCÜK

Matem kelimesinin eş anlamlısı yas sözcüğüdür. Yazılış ve okunuş bakımından farklı fakat anlamca aynı olan kelimelerdir. Bu tür kelimeler birbirlerinin yerini tutabilir. Anlamdaş kelimelerin birisi genelde yabancı kökenlidir. Matem kelimesi yas anlamına geliyor.

MATEM NE DEMEK?

Matem kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre, 'yas' anlamı üzerinden değerlendirilmektedir. Diğer bir tabirle ağlama ve üzüntü şeklinde de ifade etmek mümkün. Özellikle yaşamını kaybetmiş bir kişinin arkasından yapılan ağıt şeklinde söylenebilir. Ölen kişinin yası tutulur ve onun için matemde olunur.

Cümle içinde kullanımı:

Camiin methali, minberi, kâmilen siyah matem bayraklarıyla kaplı.