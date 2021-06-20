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Giriş Tarihi: 20.6.2021 16:22

Nedir? Metot Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Metot Eş Anlamlısı Nedir? Metot Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Eş anlamlı kelimelerden en çok merak edilen metot eş anlamlısıdır. Eğitim çağındaki öğrencilerin sıkça karşılaştığı anlamdaş kelimeler araştırılırken nedir sorusuna yanıt aranıyor. Arapça dilinden Türkçe'mize geçen metot kelimesi; etken yöntemlerin geliştirilmesi amacıyla mevcut yolların sistematik incelenmesi anlamını taşır. Dilimizde bütün kelimelerin yazılışları ve okunuşları ve anlamları birbirinden farklıdır. Buna göre; ? İşte, metot eş anlamlısı olan sözcük ve detaylar…

Metot, günlük hayatta karşımıza çıkan sözcükler arasındaki yerini koruyor. Genel anlamda etken yöntemlerin geliştirilmesi amacıyla mevcut yolların sistematik incelenmesi anlamını taşıyan olan sözcük merak ediliyor. Bu sebeple de "metot" kelimesi eş anlamlısı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. TDK ve eş anlamlı kelimeler sözlüğü bu noktada yardımımıza yetişiyor. Peki ? İşte, metot eş anlamlısı olan sözcük

METOT EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Eş anlamlı kelimeler anlamca birbirinin aynısı olan anlamı ifade eden kelimelere denilmektedir. Eş anlamlı kelimeler yerine anlamdaş kelimeler de denilebilmektedir. Metot kelimesinin eş anlamlısı yöntem sözcüğüdür.

METOT EŞ ANLAMLISI OLAN SÖZCÜK

Metot kelimesinin eş anlamlısı yöntem sözcüğüdür. Yazılış ve okunuş bakımından farklı fakat anlamca aynı olan kelimelerdir. Bu tür kelimeler birbirlerinin yerini tutabilir. Anlamdaş kelimelerin birisi genelde yabancı kökenlidir. Metot kelimesi yöntem anlamına geliyor.

METOT NE DEMEK? TDK'YE GÖRE METOT ANLAMI

Metot kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesidir.
Metot kelimesi Fransızca kökenlidir.
Metot kelimesinin TDK sözlüğündeki anlamı şu şekildedir:

- Yöntem

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Metot Eş Anlamlısı Nedir? Metot Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük
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