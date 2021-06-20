Metot Eş Anlamlısı Nedir? Metot Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Metot, günlük hayatta karşımıza çıkan sözcükler arasındaki yerini koruyor. Genel anlamda etken yöntemlerin geliştirilmesi amacıyla mevcut yolların sistematik incelenmesi anlamını taşıyan metot eş anlamlısı olan sözcük merak ediliyor. Bu sebeple de "metot" kelimesi eş anlamlısı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. TDK ve eş anlamlı kelimeler sözlüğü bu noktada yardımımıza yetişiyor. Peki metot eş anlamlısı nedir? İşte, metot eş anlamlısı olan sözcük

METOT EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Eş anlamlı kelimeler anlamca birbirinin aynısı olan anlamı ifade eden kelimelere denilmektedir. Eş anlamlı kelimeler yerine anlamdaş kelimeler de denilebilmektedir. Metot kelimesinin eş anlamlısı yöntem sözcüğüdür.

METOT EŞ ANLAMLISI OLAN SÖZCÜK

Metot kelimesinin eş anlamlısı yöntem sözcüğüdür. Yazılış ve okunuş bakımından farklı fakat anlamca aynı olan kelimelerdir. Bu tür kelimeler birbirlerinin yerini tutabilir. Anlamdaş kelimelerin birisi genelde yabancı kökenlidir. Metot kelimesi yöntem anlamına geliyor.

METOT NE DEMEK? TDK'YE GÖRE METOT ANLAMI

Metot kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesidir.

Metot kelimesi Fransızca kökenlidir.

Metot kelimesinin TDK sözlüğündeki anlamı şu şekildedir:

- Yöntem