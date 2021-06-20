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Giriş Tarihi: 20.6.2021 16:55

Nedir? Talebenin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Talebe Eş Anlamlısı Nedir? Talebenin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Talebe kelimesi daha çok eski dönemlerde tercih edilen kelimeler arasında yer alır. Bu kelimeye eş değer olacak kelime ise olarak araştırılıyor. Kelime anlamı olarak; herhangi bir konu üzerine eğitim alan kişiler olarak ifade edilirken bilindiği üzere eş anlamlı kelimeler yazılışları ve okunuşları farklı anlamları aynı olan kelimelerdir. Bu kapsamda; ? Talebenin eş anlamlısı olan sözcük hangisidir?

Eski dönemlerde daha çok kullanılan talebe kelimesinin eş değeri olan kelime günümüzde sıklıkla kullanılan kelimeler arasında yer alıyor. Herhangi bir konu üzerine eğitim alan kişiler olarak tabir olan nedir? Talebe kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük hangisidir?

TALEBE EŞ ANLAMLISI

Talebe eş anlamlısı olan sözcük; öğrencidir. Öğrenci kelimesi dilimizde sıklıkla kullanılmakla birlikte talebe kelimesi ise daha çok eski dönemlerde tercih edilmektedir. Öte yandan; yazılı kaynaklarda ya da birçok farklı eserde talebe kelimesine yine sıkça rastlanmaktadır. Bu kelimeler eş anlamlı olduğundan birbirleri yerine kullanılabilir ve kullanıldığında anlam bütünlüğü bozulmaz, anlatım bozukluğu ya da anlam kayması yaşanmaz.

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Talebe Eş Anlamlısı Nedir? Talebenin Eş Anlamlısı Olan Sözcük
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