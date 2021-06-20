Talebe Eş Anlamlısı Nedir? Talebenin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Eski dönemlerde daha çok kullanılan talebe kelimesinin eş değeri olan kelime günümüzde sıklıkla kullanılan kelimeler arasında yer alıyor. Herhangi bir konu üzerine eğitim alan kişiler olarak tabir olan talebe eş anlamlısı nedir? Talebe kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük hangisidir?

TALEBE EŞ ANLAMLISI

Talebe eş anlamlısı olan sözcük; öğrencidir. Öğrenci kelimesi dilimizde sıklıkla kullanılmakla birlikte talebe kelimesi ise daha çok eski dönemlerde tercih edilmektedir. Öte yandan; yazılı kaynaklarda ya da birçok farklı eserde talebe kelimesine yine sıkça rastlanmaktadır. Bu kelimeler eş anlamlı olduğundan birbirleri yerine kullanılabilir ve kullanıldığında anlam bütünlüğü bozulmaz, anlatım bozukluğu ya da anlam kayması yaşanmaz.