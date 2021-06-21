Bilim ve teknoloji geçmişten günümüze içinde yaşadığımız koşullara göre farklı şekillerde kullanılmış ve kullanılmaya devam edilmektedir. Bilim ve teknolojinin toplum üzerindeki etkisi de yadsınamaz derecede önemlidir. Yaşadığımız hayatı kolaylaştırmayı sağlayan bilim ve teknolojiyi toplumun üzerindeki etkileri açısından inceleyelim.

BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM YAKLAŞIMI

Bir ihtiyacı karşılamak için hayata geçirilen ve daha önce yapılmayan çalışmalar icat ya da buluş olarak adlandırılır. Bu icadı bulan kişiler mucit olarak adlandırılır. Tarihte ateşin bulunması, tekerleğin yapılması ilk icatlar arasında yer alırken bu buluşlar aynı zamanda yeni çağların açılmasını da sağlamıştır.

AYDINLATMA İCATLARININ GELİŞİMİ

İlk olarak güneş, yıldız ve ay kullanılırken ilerleyen dönemlerde ise ateş bulunmuştur. Sonrasında hayvan yağı kandil ve mumlar için bir malzeme olarak üretilmiş bu da gaz lambalarının icadına yol açmıştır. Aydınlatma icadının son ve en etkili aşaması ise elektriğin icadıdır. Elektriğin icadı ile günümüzdeki ampul ve lamba kullanımı başlamıştır.

ULAŞIMDAKİ GELİŞİM

Ulaşım sürecindeki gelişim toplum üzerinde büyük etkiler göstermiştir. Eski zamanlarda binek hayvanları ile yapılan ulaşımlar günlerce hatta aylarca sürmekteydi. Ancak tekerleğin icadı ulaşımı kolaylaştırdı ve toplumların birbirleri arasındaki etkileşiminin de artmasını sağladı. Günümüzde ise yaşanılan bu gelişmeler deniz, kara ve hava yolunda arabaların, gemilerin, tren yollarının ve en önemlisi uçakların icadına kadar sürmüştür.

İLETİŞİMDE GELİŞİM

İletişim sürecindeki gelişim toplumdaki en büyük icatlardan biridir. Duman ve ayna ile iletişim kuran toplumlar yazının icadı ile birlikte güvercin ve ulakları kullanmaya başladı. Telgrafla başlayan teknolojik iletişim gelişmeleri ise telefon ve internet ile anlık bir süreçte gerçekleşmeye başladı.

TEKNOLOJİ VE BİLİM TOPLUMDA NASIL KULLANILMALI?

Bilim ve teknoloji ile her geçen gün artan ve farklı ihtiyaçları karşılayan bu gelişmeler toplumun faydasına olmalıdır. Özellikle teknolojik araçlar hayatımızın her alanını kolaylaştırsa da fazla kullanım ile birlikte zarar verebilecek boyutlara da ulaşabilir. Fazla teknoloji kullanımı zihni tembelleştirerek yaratıcılık ve hayal gücünün ortadan kalmasına yol açar.