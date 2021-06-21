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Giriş Tarihi: 21.6.2021 15:04 Son Güncelleme: 21.6.2021 15:05

4. Sınıf İslam’ın İnanç Esasları Konu Anlatımı – İslam’ın İnanç Esasları Nelerdir, Hangi Kaynaktan Öğrenilir?

4. Sınıf İslam’ın İnanç Esasları Konu Anlatımı – İslam’ın İnanç Esasları Nelerdir, Hangi Kaynaktan Öğrenilir?

İslam dininde de diğer dinlerde olduğu gibi kendine özgü ilke ve nitelikler bulunmaktadır. Kur’anı Kerimde birçok sure ve ayette bu inanç esaslarına yer verilmiştir.  Bu bağlamda, tüm Müslümanlar İslam’ın emretmiş olduğu inanç esaslarını öğrenmeye ve yaşamında yer vermeye ihtiyaç duymaktadır. Bu nokta da bizlerde İslam’ın inanç esasları nelerdir, hangi kaynaktan öğrenilir? Sorusunu detayları ile açıklayarak, 4. Sınıf İslam’ın inanç esasları konusuna ayrıntıları ile yazımızda yer vereceğiz.

İslam dinini kabul eden kişilerin inanması gereken bazı esaslar mevcuttur. Bu esaslar İslam'ın esasları olarak tanımlanır. Diğer bir ifade ile imanın şartları şeklinde ifade edilen esaslar, Allah'ın varlığına, birliğine, kitaplarına, peygamberlerine, meleklerine, kadere ve kazaya inanmayı içermektedir. 4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak derslerinde inanç esasları konusu ile öğrenciler İslam dini hakkında oldukça önemli bilgileri öğrenirken bir yandan da internet üzerinden çeşitli araştırmalarda bulunmaktadır.

İSLAM'IN İNANÇ ESASLARI KONU ANLATIMI

Bir Müslüman karşısında şüpheye kapılmamalıdır. Bu inanç ve esasların öğrenileceği tek kaynak Kur'anı Kerim'dir. İlahi vahiy yalnızca inanç esaslarını değil İslam dini hakkında tüm bilinmeyenleri apaçık bir şekilde ifade etmektedir. İslam Dinini en doğru ve iyi bir şekilde öğrenmek için Kur'anı Kerim'i okuyup anlamamız gerekir.

İslam dininde yer alan inanç esasları, kişinin kolaylıkla anlayabileceği sadeliğe ve yalınlığa sahiptir. İnanç esaslarında kul ile Allah arasına kişi ya da kurumun girmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Dogmatik olmayan İslam'ın inanç esasları, İslam dinine inanan kişiler tarafından hiç şüphesiz kabul edilmektedir.

İslam'ın inanç esasları inanç ve ibadet olmak üzere 2 gruba ayrılır. Bunlar;

  • Kelime-i şehadet getirmek
  • Namaz kılmak
  • Oruç tutmak
  • Zekat vermek
  • Hacca gitmek

İslam dininde yer alan inanç esasları ise şunlardır;

  • Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak
  • Allah'ın kitaplarına inanmak
  • Allah'ın meleklerine inanmak
  • Allah'ın peygamberlerine inanmak
  • Ahiret gününe inanmak
  • Kadere, her şeyin Allah'ın takdiri ile olduğuna inanmaktır.

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4. Sınıf İslam’ın İnanç Esasları Konu Anlatımı – İslam’ın İnanç Esasları Nelerdir, Hangi Kaynaktan Öğrenilir?
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