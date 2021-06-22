ATA AÖF yaz okulu yüz yüze mi online mı? Yeni duyuru ile AÖF yaz okulu sınav tarihleri ve sınav formatı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde yaz okulu için kısa bir süre kaldı. Başvuruların Temmuz ayında alınmaya başlayacağı bildirilirken, ATA AÖF yaz okulu yüz yüze mi online mı olacak sorusu da yanıt bulmuş oldu. Eğitim ve sınav tarihlerine ilişkin detaylar ATA AÖF tarafından paylaşıldı. İşte, Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavları yüz yüze mi online mı sorusunun yanıtı ve Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan son güncel duyuru...
YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ
AÖF Sınav Takvimi'nde yer alan bilgilere göre; 28 Haziran - 1 Temmuz 2021 tarihleri arasında kayıt yenileme işlemleri olacak.
AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaz okulu sınavları ise 8 Ağustos'ta organize edilecek.
AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!
AÖF sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesinden öğrenci kimlik bilgileriyle veya e-Devlet girişiyle görüntülenebilirler.
AÖF'TEN SINAV İTİRAZLARI AÇIKLAMASI
Anadolu Üniversitesi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "5-6-7 Haziran tarihlerinde düzenlenen sınavlara ilişkin sınava ve sınav sorularına itirazlar 10 Haziran Perşembe günü saat 23.59'a kadar Öğrenci Otomasyonu üzerinden yapılabilir." ifadelerini kullandı. Açıklamada itirazlar tamamlandıktan sonrası sonuçların açıklanacağı bilgisi paylaşıldı.
AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
AÖF sınav sonuçları açıklandı. AÖF sınav sonuçların 11 Haziran Cuma günü belli oldu.