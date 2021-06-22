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Giriş Tarihi: 22.6.2021 10:38

ATA yaz okulu yüz yüze mi online mı? Yeni duyuru ile AÖF yaz okulu sınav tarihleri ve sınav formatı

ATA AÖF yaz okulu yüz yüze mi online mı? Yeni duyuru ile AÖF yaz okulu sınav tarihleri ve sınav formatı

yaz okulu yüzyüze mi sorusu, salgın döneminde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. salgın şartlarına göre akademik takvim ve sınavların uygulanış biçiminde düzenlemeler yapıyor. yaz okulu sınavıları için de yeni bir duyuru geldi. Peki, AÖF yaz okulu ve sınavları yüz yüze mi, online mı? İşte, tarafından AÖF yaz okulu eğitimine ilişkin yapılan duyuru ve yaz okulu sınav tarihleri...

'nde yaz okulu için kısa bir süre kaldı. Başvuruların Temmuz ayında alınmaya başlayacağı bildirilirken, ATA yaz okulu yüz yüze mi online mı olacak sorusu da yanıt bulmuş oldu. Eğitim ve sınav tarihlerine ilişkin detaylar ATA AÖF tarafından paylaşıldı. İşte, Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavları yüz yüze mi online mı sorusunun yanıtı ve Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan son güncel duyuru...

YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ

Takvimi'nde yer alan bilgilere göre; 28 Haziran - 1 Temmuz 2021 tarihleri arasında kayıt yenileme işlemleri olacak.

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaz okulu sınavları ise 8 Ağustos'ta organize edilecek.

AÖF yaz okulu kayıt 2021 ve sınav tarihleri açıklandı! Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, sınavlar online mı?

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

'nin resmi internet sitesinden öğrenci kimlik bilgileriyle veya e-Devlet girişiyle görüntülenebilirler.

AÖF'TEN SINAV İTİRAZLARI AÇIKLAMASI
Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "5-6-7 Haziran tarihlerinde düzenlenen sınavlara ilişkin sınava ve sınav sorularına itirazlar 10 Haziran Perşembe günü saat 23.59'a kadar Öğrenci Otomasyonu üzerinden yapılabilir." ifadelerini kullandı. Açıklamada itirazlar tamamlandıktan sonrası sonuçların açıklanacağı bilgisi paylaşıldı.

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
AÖF sınav sonuçları açıklandı. AÖF sınav sonuçların 11 Haziran Cuma günü belli oldu.

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ATA AÖF yaz okulu yüz yüze mi online mı? Yeni duyuru ile AÖF yaz okulu sınav tarihleri ve sınav formatı
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