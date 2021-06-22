ATA AÖF yaz okulu yüz yüze mi online mı? Yeni duyuru ile AÖF yaz okulu sınav tarihleri ve sınav formatı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde yaz okulu için kısa bir süre kaldı. Başvuruların Temmuz ayında alınmaya başlayacağı bildirilirken, ATA AÖF yaz okulu yüz yüze mi online mı olacak sorusu da yanıt bulmuş oldu. Eğitim ve sınav tarihlerine ilişkin detaylar ATA AÖF tarafından paylaşıldı. İşte, Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavları yüz yüze mi online mı sorusunun yanıtı ve Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan son güncel duyuru...