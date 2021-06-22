Gambit kelimesi satranç oyununa meraklı olanlar ve bu oyunda yeni stratejiler geliştirmek isteyenler tarafından ilgiyle inceleniyor. Aklın kullanımını esas alan bu strateji oyununda gambit kritik bir hamle olarak biliniyor. Bu kelimeyi inceleyenler gambit ne demek, İngilizce gambit kelimesinin anlamı nedir gibi sorulara yanıt arıyor. İşte bu kelimenin anlamı.

GAMBİT NE DEMEK?

Günümüzde İngilizce ve Fransızca'da yaşayan gambit sözcüğü, İtalyanca gamba "bacak" kelimesi gambetto "çalım, çelme takma" kelimesine dönüşmüş, bu da gambit kelimesine evrilmiştir. Gambit kelimesi satrançta önemli bir taşı feda ederek uygulanan çeldirici bir feda hamlesidir.

SATRANÇ GAMBİT NE DEMEK?

Satrançta bir hamle olan gambit, daha üstün konuma geçebilmek için oyunun başlangıcında bir ya da birkaç taşın feda edilmesi anlamına gelir. Satranç terimi olarak kullanılan gambit kelimesi, oyundan esinlenilerek gerçek hayatta da kullanılır hale gelmiş, kişiye üstünlük sağlayacak girişim ve hareket anlamlarında da kullanılır olmuştur. Ayrıca dövüş sanatlarında ve spor müsabakalarında ilk hamle, ilk girişim de gambit olarak adlandırılmaktadır.

GAMBİT NE DEMEK TÜRKÇESİ NE?

Gambit kelimesinin doğrudan bir Türkçe karşılığı yoktur ancak gambit hamlesi oyunda üstünlük sağlayabilmek için geri adım atma anlamına gelir. Başlangıçta bazı önemli taşları feda ederek (ya da önemli taşları koruyan piyonları feda ederek) karşı tarafa zafer hissiyatı oluşturmak, bu esnada onun zaaflarına oynayarak galibiyeti elinden almak maksadıyla uygulanır.

İNGİLİZCE GAMBİT NEDİR?

Gambit oyuncunun avantaj elde edebilmek maksadıyla yaptığı bir hamledir. Askerlikte de benzer stratejiler uygulansa da gambit adlandırması satranç oyunundan türemiştir. Doğrudan atağa geçmek yerine geri planda durarak rakibin kazandığını sanmasına müsaade etmek, zafere ulaştığını sandığı sırada harekete geçip oyunu kazanmak ilkesine dayanır.

KRALİÇE GAMBİT NE DEMEK?

İngilizce'de Queen's Gambit olarak adlandırılan bu durum bizde Vezir Gambiti şeklinde yerleşmiştir. Oyun açılış şekli olarak bilinen bu durum, 1. d4 d5 2. c4 hamleleriyle piyonlardan birinin öne atılarak feda edilmesi şeklinde gerçekleşir. Ancak karşı taraf her zaman bu tuzağa düşmeyebilir. Bu durumda adı kabul edilmeyen vezir gambiti olur.