Kuvvet Eş Anlamlısı Nedir? Kuvvet Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Günlük yaşamımızda sıkça kullandığımız kelimelerin birçoğunun anlamdaşı bulunurken Kuvvet Eş Anlamlısı ile vatandaşların araştırma konusu haline geliyor. Genel olarak farklı kökenli kelimelerin dilimizdeki kullanımı sayesinde ortaya çıkan bu kelime ve kelime grupları birçok nedenle araştırılıyor. Bu noktada Kuvvet Eş Anlamlısı Nedir? Sorusuyla gündeme geliyor. Arapça kökenli olan bu kelime Türk Dil Kurumu'na göre Fiziksel Güç anlamına geliyor. İşte Kuvvetin Eş Anlamlısı Olan Sözcük…

EŞ ANLAMLI KELİMELER

En çok bilinen tanımıyla yazılışları ve okunuşları farklı olmasına rağmen aynı anlamda kullanılan sözcük veya sözcük grupları ilkokul, ortaokul ve lise eğitimleri sırasında da sıkça karşımıza çıkan bir konu olarak bilinmektedir. Günlük yaşantımızda kullandığımız bu kelimeler çeşitli sebeplerle vatandaşların merak konusu haline geliyor.

Eş anlamlısı merak edilen kelimelerden biri ise Kuvvet kelimesidir. Bu kelime Arapça kökenlidir.

KUVVET EŞ ANLAMLISI

Merasim kelimesinin eş anlamlısı Türk Dil Kurumu resmi sitesine göre Takat ve güçtür.

1.Takat

2.Güç

KUVVET NE DEMEKTİR?

Kuvvet kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Bu kelime TDK sözlüğüne göre "Tören" anlamını taşımaktadır. Bu kelimenin eş anlamlısı da dolayısıyla Güçtür. Güç kelimesi Türk Dil Kurumu resmi sitesine göre; " Fizik, düşünce ve ahlak yönünden bir etki yapabilme veya bir etkiye direnebilme yeteneği, kuvvet, efor" anlamını taşımaktadır.