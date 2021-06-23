İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi üzerinden eğitim almakta olan 2021 AUZEF sınav sonuçları için geri sayım başladı. Bahar dönemine ilişkin bitirme (final) sınavları 10-19 Haziran tarihleri aralığında online sistem üzerinden gerçekleştirilmişti. Bu noktada bugünden itibaren "İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları da yanıt aramaya başladı. İşte AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar…