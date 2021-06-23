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Giriş Tarihi: 23.6.2021 10:51 Son Güncelleme: 23.6.2021 10:51

AUZEF sınav sonuçları açıklandı! 2021 İÜ Açıköğretim AUZEF final sınav sonuçları sorgulama sayfası!

AUZEF sınav sonuçları açıklandı! 2021 İstanbul Üniversitesi İÜ Açıköğretim AUZEF final sınav sonuçları sorgulama sayfası!

Büyük bir merakla beklenen Açıköğretim Fakültesi AUZEF sınav sonuçları açıklandı. İstanbul Üniversitesi’nin açık ve uzaktan öğretim fakültesi üzerinden eğitim almakta olan öğrenciler online sistem üzerinden 19 Haziran tarihine kadar sınavlarına giriş sağlamıştı. Sistemin kapanmasıyla beraber “ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” sorularına bir süredir yanıt aranıyordu. AUZEF sınav sonuçları açıklandı ve AUZEF sonuçları sorgulama ekranı da erişime açıldı. İşte, 2021 İÜ AUZEF bitirme final sınav sonuçları ve tüm detaylar…

Açıköğretim Fakültesi üzerinden eğitim almakta olan 2021 AUZEF sınav sonuçları için geri sayım başladı. Bahar dönemine ilişkin bitirme (final) sınavları 10-19 Haziran tarihleri aralığında online sistem üzerinden gerçekleştirilmişti. Bu noktada bugünden itibaren " sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları da yanıt aramaya başladı. İşte AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

AUZEF sınav sonuçları açıklandı! 2020 İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı!

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Merakla beklenen 2021 AUZEF final sınavı sonuçları açıklandı. Böylelikle, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı sorusu da yanıt buldu.

AUZEF tarafından yapılan açıklamada, AUZEF sonuçları sorgulama ekranı da paylaşıldı. İşte, AUZEF sonuçları sorgulama linki;

AUZEF SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

AUZEF FİNALLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

AUZEF bahar dönemi final sınavları tarihleri öğrenciler tarafından çok sık araştırılıyor. Çevirimiçi şekilde düzenlenmekte olan AUZEF bitirme sınavları 10 Haziran ve 19 Haziran 2021 tarihleri arasında online şekilde yapılacak. Yapılmış olan açıklamada, "2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı bitirme (final) sınavları 10 – 19 Haziran 2021 tarihleri arasında esinav.istanbul.edu.tr adresinden günlü olarak yapılacaktır. AUZEF bitirme sınavları için son gün 19 Haziran 2021 olacak." ifadeleri kullanıldı.

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AUZEF sınav sonuçları açıklandı! 2021 İstanbul Üniversitesi İÜ Açıköğretim AUZEF final sınav sonuçları sorgulama sayfası!
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