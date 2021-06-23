ÖSYM giriş belgesi nasıl çıkarılır? YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na katılım sağlayacak olan öğrenciler YKS sınav giriş belgesinin nasıl alındığını merak ediyor. Her sene milyonlarca yükseköğretim adayının katılım sağlayacağı sınavın bu sene de Haziran sonunda belirlenen tarihlerde üç oturum halinde düzenlenecek olan YKS sınav giriş belgesi alma ekranı ve detaylar şöyle;

YKS sınav giriş belgesi ÖSYM AİS üzerinden alınıyor. ÖSYM AİS sistemi üzerinden; adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulama işlemlerini gerçekleştirebildikleri gibi bu sistem aracılığı ile sınav giriş belgesini temin edebilir.

ÖSYM GİRİŞ BELGESİ NASIL ÇIKARILIR? YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

YKS'YE 2,5 MİLYONUN ÜZERİNDE ADAY BAŞVURDU

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 26-27 Haziran'da düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2021-YKS) 2 milyon 607 bin 903 adayın başvurduğunu bildirdi.

AA muhabirine konuşan Aygün, 2021-YKS'ye başvuran adayların, öğrenim durumuna ve okul türlerine göre dağılımını değerlendirdi.

Halis Aygün, 26-27 Haziran'da yapılacak 2021-YKS'ye başvuru yapan adayların öğrenim durumlarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Lise son sınıfta olan aday sayımız 955 bin 632 (yüzde 36,6), lise mezunu olup bir yükseköğretim programına yerleşmemiş olan aday sayımız ise 997 bin 137 (yüzde 38,2). Bir yükseköğretim programına yerleşmiş aday sayımız ise 373 bin 731 (yüzde 14,3), bir yükseköğretim programından mezun olan aday sayımız 227 bin 128, (yüzde 8,8). Yükseköğretim kurumundan kaydı silinen ve sınava başvuran aday sayımız da 54 bin 275 (yüzde 2,1)."