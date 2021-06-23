ÖSYM giriş belgesi nasıl çıkarılır? YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen YKS sınavı TYT, AYT, YDT oturumları bu hafta sonu gerçekleşecek. Yaklaşık 2 milyon adayın katılım göstereceği üniversite sınavına yönelik YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır/çıkarılır, ÖSYM giriş belgesi nasıl çıkarılır sorusuna yanıt aranıyor. Üniversite sınavının yaklaşmasıyla beraber gözler YKS sınav yerleri için ÖSYM AİS sistemine kilitlendi. YKS'ye girecek öğrenciler, ais.osym.gov.tr üzerinden giriş belgelerini alabilecek. İşte ÖSYM giriş belgesi çıkarma işlemleri ile 2021 YKS sınav giriş belgesi sorgula ekranı
ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na katılım sağlayacak olan öğrenciler YKS sınav giriş belgesinin nasıl alındığını merak ediyor. Her sene milyonlarca yükseköğretim adayının katılım sağlayacağı sınavın bu sene de Haziran sonunda belirlenen tarihlerde üç oturum halinde düzenlenecek olan YKS sınav giriş belgesi alma ekranı ve detaylar şöyle;
YKS sınav giriş belgesi ÖSYM AİS üzerinden alınıyor. ÖSYM AİS sistemi üzerinden; adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulama işlemlerini gerçekleştirebildikleri gibi bu sistem aracılığı ile sınav giriş belgesini temin edebilir.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 26-27 Haziran'da düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2021-YKS) 2 milyon 607 bin 903 adayın başvurduğunu bildirdi.
AA muhabirine konuşan Aygün, 2021-YKS'ye başvuran adayların, öğrenim durumuna ve okul türlerine göre dağılımını değerlendirdi.
Halis Aygün, 26-27 Haziran'da yapılacak 2021-YKS'ye başvuru yapan adayların öğrenim durumlarına ilişkin şu bilgileri verdi:
"Lise son sınıfta olan aday sayımız 955 bin 632 (yüzde 36,6), lise mezunu olup bir yükseköğretim programına yerleşmemiş olan aday sayımız ise 997 bin 137 (yüzde 38,2). Bir yükseköğretim programına yerleşmiş aday sayımız ise 373 bin 731 (yüzde 14,3), bir yükseköğretim programından mezun olan aday sayımız 227 bin 128, (yüzde 8,8). Yükseköğretim kurumundan kaydı silinen ve sınava başvuran aday sayımız da 54 bin 275 (yüzde 2,1)."
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