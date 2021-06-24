YKS öncesi uzmanlardan kritik uyarı! Uzun sorulardan korkmayın

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yalnızca 2 gün kaldı. Adaylar aylardır sınava hazırlanıyor. Bu hafta sonu 2 oturum halinde düzenlenecek sınavda öğrencilerin analiz ve yorum gücünü ölçen, ezbere dayalı olmayan sorular sorulacak.
Sınavda en çok uzun paragraflı sorular adayları zorluyor. Ancak bu tip sorularda cevabın paragraf içinde saklı olduğunu söyleyen uzmanlar aslında bu tip soruların en kolay sorular olabileceğini söylüyor ve "Uzun soru zordur mantığı, kolay olan soruları kaçırmanıza neden olabilir.
Soru paragrafının uzunluğu gözünüzü korkutmasın" uyarısında bulunuyor. Peki YKS'nin zorluk derecesi nasıl? Sınavın yüzde kaçı zor sorulardan oluşuyor? ÖSYM'nin hazırladığı YKS'deki soruların zorluk dereceleri genellikle şu dağılımda oluyor:
Yüzde 10 oldukça seçici çok zor sorular.
Yüzde 20 zor sorular.
Yüzde 40 herkesin çözebileceği normal zorluktaki sorular.
Yüzde 20 kolay sorular.
Yüzde 10 çok kolay sorular.
ZAMAN YÖNETİMİNİN ÖNEMİ
Yani ortalama soruların yüzde 70'i sınavlara hazırlanan tüm adaylar tarafından çözülebilecek türde sorulardan oluşuyor. Uzmanlar "Zaman kazanabilmek için aşırı seçici sorular üzerinde fazla zaman harcamadan diğer sorulara geçilmesi önemlidir" uyarısında bulunuyor.
Adayların en çok zorlandığı matematik testinde de aynı zorluk derecesinde soru dağılımının olacağını belirten uzmanlar şu tavsiyelerde bulundu:
TYT matematik sorularının metni uzun olabilir. Soruların dikkatli okunup ne istediğinin anlaşılması çok önemlidir. Soruların çözümünü yaparken işlemleri soru kitapçığınıza düzgün yazmalısınız. Böylece hangi aşamada hata yaptığınızı daha rahat görebilirsiniz.
AYT matematik testinde zaman problemi yaşamayacağınızdan her soruya yeterince zaman ayırmalısınız. Sürenizi sonuna kadar kullanmaya dikkat edin.
TYT geometri soruları ise bilgiden çok analitik düşünce ve görsel yeteneğin ön plana çıkacağı, AYT ise bilginin ön plana çıkacağı bir sınav olacaktır. Sınav anında tüm bilgilerinizi çağırabilmeniz, öncesinde çok pratik yapmanızla mümkündür.
HAZIRLIKLARI 40 GÜN SÜRDÜ
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 26-27 Haziran'da üç oturum halinde düzenlenecek YKS'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Aygün, Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 592 bin 579, Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) 1 milyon 781 bin 760 ve Yabancı Dil Testi'ne (YDT) 130 bin 522 adayın katılacağını bildirdi.
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Sınav evrakının hazırlanması, basımı ve paketlenmesinin 40 gün sürdüğünü söyleyen Aygün, evrakın sınav merkezlerine naklinde 448 şehirlerarası nakil aracının kullanılacağını ve üç oturumluk sınavda toplam 727 bin 820 kişinin görev alacağını kaydetti.