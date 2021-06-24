YKS öncesi uzmanlardan kritik uyarı! Uzun sorulardan korkmayın





Sınavda en çok uzun paragraflı sorular adayları zorluyor. Ancak bu tip sorularda cevabın paragraf içinde saklı olduğunu söyleyen uzmanlar aslında bu tip soruların en kolay sorular olabileceğini söylüyor ve "Uzun soru zordur mantığı, kolay olan soruları kaçırmanıza neden olabilir.