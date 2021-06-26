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Giriş Tarihi: 26.6.2021 07:31 Son Güncelleme: 26.6.2021 07:32

Milyonların gözü YKS sınavında! YKS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? ÖSYM 2021 üniversite sınavı YKS sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

Milyonların gözü YKS sınavında! YKS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? ÖSYM 2021 üniversite sınavı YKS sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

YKS sınav sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak, 2021 YKS sonuçları ne zaman belli olur soruları milyonlarca lise mezunu ve velilerinin gündeminde yer alıyor. İyi bir üniversite hayali kuran 2 milyonun üzerinde aday AYT, TYT ve YDT oturumlarından oluşan sınava iki gün boyunca katılım sağlayacak. Öte yandan adaylar ve velileri, 2021 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, TYT, AYT, YDT sonuçları ne zaman açıklanacak diye araştırıyor. Peki, YKS sınav sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? ÖSYM 2021 üniversite sınavı YKS sonuçları ne zaman belli olur? İşte YKS 2021 sonuçları açıklanacağı tarih…

YKS sonuçları 2021 için milyonlarca öğrenci ve velilerinin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Adaylar, yarınki sınava katılım sağlandıktan sonra, sonuçlar için geri sayıma başlayacaklar. Adaylar henüz şimdiden YKS sınav sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? ÖSYM 2021 üniversite sınavı YKS sonuçları ne zaman belli olur sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Ayrıca YKS ne zaman, üniversite sınavı ne zaman gibi sorular da merak ediliyor. İşte 2021 YKS hakkında merak edilenler.

YKS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

YKS için ÖSYM sınav takviminde belirtilen tarihte düzenleme yapılmadı. Sene başında belirtildiği üzere sınavlar 26-27 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.

YKS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Bu hafta sonu düzenlenecek olan YKS sınavının sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından yayınlandı. Peki, YKS sınav sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? ÖSYM 2021 üniversite sınavı YKS sonuçları ne zaman belli olur?

ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN?

TYT 26 Haziran 2021 tarihinde saat 10.15'te,

AYT 27 Haziran 2021 tarihinde saat 10.15'te,

YDT 27 Haziran 2021 tarihinde 15.45'te uygulanacak.

2021 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bu hafta sonu düzenlenecek olan YKS sınavının sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. YKS sonuç ekranı ÖSYM sonuç açıklama sistemi üzerinden erişime açıldığında sabah.com.tr'de yayınlanacak. 4 Ağustos'ta erişime açılacak olan sınav sonuçlarının ardından yeterli puan alan üniversite adayları okul tercihlerini gerçekleştirecek.

YKS BARAJI KAÇ?

YKS'de baraj olarak adlandırılan alt sınırı geçemeyen adaylar üniversitelere girmeye hak kazanamıyor. Adayların 2021 TYT barajını geçebilmek için en az 150 puan almaları gerekiyor. Lisans programlarına yerleşmek isteyen adayların ise ilgili programın türünde en az 180 puan almış olması gerekiyor.

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Milyonların gözü YKS sınavında! YKS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? ÖSYM 2021 üniversite sınavı YKS sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
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