YKS sonuçları 2021 için milyonlarca öğrenci ve velilerinin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Adaylar, yarınki sınava katılım sağlandıktan sonra, sonuçlar için geri sayıma başlayacaklar. Adaylar henüz şimdiden YKS sınav sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? ÖSYM 2021 üniversite sınavı YKS sonuçları ne zaman belli olur sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Ayrıca YKS ne zaman, üniversite sınavı ne zaman gibi sorular da merak ediliyor. İşte 2021 YKS hakkında merak edilenler.

YKS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

YKS için ÖSYM sınav takviminde belirtilen tarihte düzenleme yapılmadı. Sene başında belirtildiği üzere sınavlar 26-27 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.

YKS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Bu hafta sonu düzenlenecek olan YKS sınavının sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından yayınlandı. Peki, YKS sınav sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? ÖSYM 2021 üniversite sınavı YKS sonuçları ne zaman belli olur?