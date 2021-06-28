ÖSYM ile 2021 DGS sınav yerleri giriş belgesi sorgulama: DGS sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

Dikey Geçiş Sistemi kapsamında iki senelik önlisans mezunlarının eğitimlerini dört senelik programa tamamlamak amacıyla katılım sağlayacakları DGS sınavı için kısa bir süre kala adaylar sınav giriş belgesi için bekleyişe geçti. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen sınava katılım sağlayacak adaylar bu kapsamda "ÖSYM ile 2021 DGS sınav yerleri giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayımlanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte ÖSYM ile DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve detaylar…
DGS NE ZAMAN?
DGS 11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak.
DGS SINAV YERLERİ GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS sınav yerleri, ÖSYM tarafından açıklanacak. 11 Temmuz tarihinde gerçekleşecek olan DGS için sınav yerleri, sınavdan 10 gün öncesi itibariyle yayımlanacak. Dolayısıyla DGS sınav yerlerinin 1 Temmuz itibariyle yayımlanacağı söylenebilir.
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS sonuçları 13 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.
Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte 120 soru yer alacaktır. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.
KİMLER KATILIM SAĞLAYACAK?
Lisans programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır.
O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki bütün mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvuruda bulunabilmektedirler.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denklik belgesi kabul edilen adaylar da Dikey Geçiş Sınavı DGS'ye başvurabilmektedirler.