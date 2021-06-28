ÖSYM ile 2021 DGS sınav yerleri giriş belgesi sorgulama: DGS sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

Dikey Geçiş Sistemi kapsamında iki senelik önlisans mezunlarının eğitimlerini dört senelik programa tamamlamak amacıyla katılım sağlayacakları DGS sınavı için kısa bir süre kala adaylar sınav giriş belgesi için bekleyişe geçti. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen sınava katılım sağlayacak adaylar bu kapsamda "ÖSYM ile 2021 DGS sınav yerleri giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayımlanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte ÖSYM ile DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve detaylar…