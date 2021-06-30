5. Sınıf Bilim, Teknoloji Ve Toplum Konu Anlatımı - Bilim, Teknoloji Ve Toplum Arasındaki İlişki Nedir?

Bilim, toplum ve teknoloji birbirinden ayrılamayan farklı alanlardır. Bu 3 alandaki her gelişme birbirinden etkilenir ve yeni gelişmelerin ortaya çıkmasını sağlar. Teknoloji, bilim ve toplumun arasındaki ilişki nedir? Bilim ve teknolojinin topluma olumlu ve olumsuz etkilerini 5. sınıf bilim, teknoloji ve toplum konu anlatımı içerisinde gelin birlikte inceleyelim.

Teknolojinin bilim ve toplum üzerinde yararlı ve zararlı etkileri bulunur. İşte yararları ve zararları:

İletişim hızlanmış ve sınırsızlaşmıştır.

Mesafeler arası ulaşım daha hızlanmıştır.

Ev içerisindeki işler daha kısa sürede yapılmaya başlanmıştır.

Bilgiye erişim hızlanmıştır.

Teknoloji ve bilimin gelişmesi fabrika çalışmalarını arttırmış bu da çevre kirliliğine yol açmıştır.

Manyetik alan insan sağlığına zarar vermektedir.

Teknoloji ile sosyal alanda aksamalar meydana gelir.

Hareketsizlik ile kilo artışı ve obezite oranında artış yaşanmaktadır.

Teknoloji dünyada bilgiye ulaşmada kişilerin ve toplumların ilerlemesi için büyük katkı sunmuştur. Ancak teknoloji ve internet kullanımının zararları da bulunmaktadır. Eğer bigi araştırması internet üzerinden yapıldığında doğru kaynaklardan faydalanılırsa doğru bilgilere ulaşılabilir. Ancak bu araştırmalar kaynakları güvenli olmayan sitelerden yapılırsa burada yanlış bilgi edinimleri ortaya çıkar. Online alışverişte de zayıf güvenlik önlemlerine dikkat edilmeli. Koruması yetersiz olan sitelerden alışveriş yapıldığı takdirde maddi kayıplar yaşayabilir, kimlik ve kart bilgileriniz çalınabilir.

Teknoloji ve toplumla birlikte bilimsel gelişmeler de son teknolojik çalışmalar ile hız kazanmıştır. Bilimsel çalışmalar sayesinde yeni buluşlar hayata geçirilir ve topluma fayda sağlayan sağlık, eğitim ve çevre gibi alanlardaki sorunlar ortadan kaldırılır. Bu kapsamda bilim insanları da toplum için çalışmalarına hız kesmeden devam etmelidir. Toplum ve bilim arasında ilişkiyi olumlu bir şekilde etkileyen bilim adamlarının özellikleri ise şunlardır: