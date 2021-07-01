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Giriş Tarihi: 1.7.2021 16:24

Deniz Eş Anlamlısı Nedir? Denizin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Deniz Eş Anlamlısı Nedir? Denizin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Deniz sözcüğü, günlük konuşma dilinde çokça kullanılan bir kelime. Coğrafi bir konu hakkında konuşurken ya da günlük hayattaki diyaloglarda "deniz" kelimesini kullanıyoruz. Konuşma dilinin yanında yazı dilinde de "deniz" sözcüğü sıkça kullanılıyor. Bu nedenle de kimi zaman deniz sözcüğüne anlamdaş arayarak, "Deniz Eş Anlamlısı Nedir?" sorusuna yanıt arıyoruz. İşte, deniz eş anlamlısı olan kelime...

Günlük hayatta birçok alanda sık olarak kullanılan kelimeler arasında "deniz" kelimesi yer alıyor. Bu sebeple de, deniz eş anlamlısı, hem öğrenciler hem de vatandaşlar tarafından kimi zaman merak konusu oluyor. Eş anlamlı kelimeler sözlüğü, bu durumda sorulara yanıt oluyor. TDK tanımlarına ve Türk dilinde yer alan kelimelere göre, deniz kelimesinin eş anlamlısı nedir? Aşağıda, deniz kelimesi ile aynı anlama gelen Türkçe'deki sözcük ve tanımları yer alıyor.

DENİZ EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Deniz sözcüğünün eş anlamlı kelimesi derya sözcüğüdür. Bu iki kelime birbiri yerine kullanılabilir.

DENİZ NE DEMEK? TDK'YE GÖRE DENİZ ANLAMI

Deniz kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Deniz kelimesinin TDK sözlüğündeki anlamı şu şekildedir:

- Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi
- Bu su kütlesinin belirli bir parçası
- Aydaki düzlükler
- Geniş alan
- Çokluk, yoğunluk

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Deniz Eş Anlamlısı Nedir? Denizin Eş Anlamlısı Olan Sözcük
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