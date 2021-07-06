Gözler LGS tercih sonuçlarında! 2021 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS tercih sonuçları için geri sayım başladı. 16 Temmuz'da sona erecek olan yerleştirme maratonu sonrası adaylar puanlara göre belirlenecek okullara kayıtlarını gerçekleştirecek. Heyecanla beklenen sonuçların erişime açılacağı tarih ise geçtiğimiz gün Bakan Ziya Selçuk tarafından duyuruldu. Buna göre; "2021 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih açıklandı mı?" soruları gündeme taşındı. İşte LGS tercihleri sonuç tarihi ve tüm detaylar…

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakan Selçuk, Habertürk kanalında yayınlanan ve Kübra Par'ın moderatörlüğünü yaptığı "Açık ve Net" programında, eğitim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ziya Selçuk, LGS'ye ilişkin de açıklamada bulunarak şöyle devam etti:

"Geçen sene yaklaşık olarak 1,5 milyon civarında öğrencimiz bu sınava girmişti ve 181 birinci vardı 1,5 milyonda. Bu sene 1 milyon civarında öğrencimiz girdi, 97 birincimiz var. Sınava giren öğrenci açısından birinciler arasında çok büyük bir fark yok aslında. LGS tercih başvuruları 5 Temmuz'da başladı, 16 Temmuz saat 17.00'ye kadar devam edecek. Biz de yerleştirme sonuçlarını 26 Temmuz'da açıklayacağız."

Öğrenci ve velilerin bu yıl daha da geliştirilen "Tercih robotu"nu kullanabileceklerini dile getiren Selçuk, EBA'da bulunan bu robotun öğrenciler için rehberlik hizmeti yaptığını ifade etti.

Ziya Selçuk, okul ve kreş açmanın bakanlığının asli görevi olduğunu belirterek, kamuda tasarruf tedbirleri genelgesi kapsamında yeni kreş ve okul açılmaması ibaresinin diğer kamu kuruluşları için geçerli olduğuna dikkati çekti.

Gençlere kitap okumalarını, ezbere ve sloganlarla değil, sorgulayan kendine özgü dünya görüşü olan, bilime güvenen bireyler olmalarını tavsiye eden Bakan Selçuk, velilerden de çocuklarını yaşadıkları şehirlerle sınırlandırmamalarını, onlara ülkeyi ve dünyayı tanımaları için fırsatlar vermelerini istedi.