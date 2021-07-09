ÖSYM DGS 2021 sınav giriş belgesi yerleri sorgulama: DGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Ön lisans mezunu adayların eğitimlerini dört senelik programa tamamlamak amacıyla katılım sağladığı 2021 DGS sınav giriş belgesi sorgulamaları sınava günler kala yoğunlaştı. Bu hafta sonu düzenlenecek olan sınava katılım sağlayacak olan adaylar sınava girecekleri eğitim kurumlarını bu belgeyle öğrenmişti. Öte yandan sınava girişlerde adayların bu belgelerini yanlarında bulundurması zorunlu tutuluyor. Bu noktada "2021 DGS sınav giriş belgesi yerleri sorgulama nasıl yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte ÖSYM ile 2021 DGS sınav giriş belgesi yerleri sorgulama ekranı…