YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Üniversite sınav sonuçları/YKS sonuçları için geri sayım sona eriyor!

YKS oturumları AYT, YDT ve TYT, ÖSYM koordinesinde Haziran ayında gerçekleştirildi. Sınav heyecanının sona ermesinin ardından yüz binlerce üniversite adayı, "2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. ÖSYM takvimine göre, 2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, üniversite tercihleri için de başlangıç noktası olacak olan YKS sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu sorusunun yanıtı...

Üniversite sınavı geçtiğimiz ay tamamlandı. Sınavda, istediği üniversiteye gidebilmek için ter döken yüz binlerce öğrenci, YKS sonuçlar için bekleyişe koyuldu. ÖSYM takvimi ile her yıl YKS sonuçları açıklanma tarihi kamuoyuyla paylaşılıyor. Peki, 2021 YKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte, YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih ve sürece ilişkin detaylar...

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları için ÖSYM resmi internet sitesi üzerinde yer alan resmi açıklama tarihi 4 Ağustos 2021 olarak yer alıyor. Ancak, sonuçlar, ÖSYM'nin değerlendirme sürecini daha erken tamamlaması halinde Temmuz ayının son günleri de açıklanabilecek.