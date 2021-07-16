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Giriş Tarihi: 16.7.2021 08:51

1. sınıflar okula ne zaman başlayacak? Ana sınıfları ve 1. sınıflar için uyum haftası ne zaman başlıyor?

1. sınıflar okula ne zaman başlayacak? Ana sınıfları ve 1. sınıflar için uyum haftası ne zaman başlıyor?

Okula yeni başlayan birinci sınıflar ve ana sınıfları her yıl olduğu gibi bu yıl da okula erken başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı 2021-2022 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi ile 1. sınıflar okula ne zaman başlayacak sorusu yanıt buldu. 2021-2022 eğitim öğretim döneminde ana sınıfları ve 1. Sınıflar için ders zili diğer sınıflardan 1 hafta erken çalacak. Vaka sayıları mevcut seyrinde giderse okullar yüz yüze başlayacak. İşte uyum haftası ne zaman başlıyor sorusunun yanıtı.

Okulların açılış tarihi öğrencilerin ve velilerin gündemini meşgul ediyor. Okula yeni başlayacak olan milyonlarca öğrencinin ailesi ana sınıfları ve 1. Sınıflar okula ne zaman başlıyor, uyum haftası ne zaman başlıyor diye araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yayınlanan 2021-2022 çalışma takvimi kapsamında 1. Sınıflar okula ne zaman başlayacak sorusu yanıt buldu. İşte okulların açılma tarihi.

BİRİNCİ SINIFLAR İÇİN OKULA UYUM HAFTASI NE ZAMAN?

2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimine göre, öğretmenler mesleki çalışmalarına 31 Ağustos Salı günü başlayacak. Okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. Sınıf öğrencileri için ders zili 31 Ağustos'ta çalacak. Okulla ilk temas yılında olan öğrenciler, 31 Ağustos ile 3 Eylül arası uyum eğitimi alacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Diğer sınıflar ise 6 Eylül Pazartesi günü eğitim öğretim yılına başlayacak, 21 Ocak 2022'de ise birinci dönem son bulacak. Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

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1. sınıflar okula ne zaman başlayacak? Ana sınıfları ve 1. sınıflar için uyum haftası ne zaman başlıyor?
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