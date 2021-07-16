1. sınıflar okula ne zaman başlayacak? Ana sınıfları ve 1. sınıflar için uyum haftası ne zaman başlıyor?

Okulların açılış tarihi öğrencilerin ve velilerin gündemini meşgul ediyor. Okula yeni başlayacak olan milyonlarca öğrencinin ailesi ana sınıfları ve 1. Sınıflar okula ne zaman başlıyor, uyum haftası ne zaman başlıyor diye araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yayınlanan 2021-2022 çalışma takvimi kapsamında 1. Sınıflar okula ne zaman başlayacak sorusu yanıt buldu. İşte okulların açılma tarihi.

BİRİNCİ SINIFLAR İÇİN OKULA UYUM HAFTASI NE ZAMAN?

2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimine göre, öğretmenler mesleki çalışmalarına 31 Ağustos Salı günü başlayacak. Okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. Sınıf öğrencileri için ders zili 31 Ağustos'ta çalacak. Okulla ilk temas yılında olan öğrenciler, 31 Ağustos ile 3 Eylül arası uyum eğitimi alacak.