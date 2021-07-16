En iyi üniversitelere girmek için aylarca emek harcayan gençler, bu emeklerin meyvesini toplamak için YKS sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. ÖSYM sınav takvimi ile 2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, üniversite tercihleri ne zaman yapılacak sorusu yanıt bulurken; TYT, AYT ve YDT'de ter döken adaylar heyecanla bu tarihi bekliyor. YKS sonuçları açıklanma tarihi ve sonuç sorgulama ekranı haberimizde yer alıyor.
2021-YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları sınav takvimine göre 4 Ağustos'ta açıklanacak. Üniversite tercihleri de takip eden günlerde alınmaya başlayacak.
ÖSYM SINAV SONUÇLARI NEREDEN GÖRÜNTÜLENECEK?
Adaylara sınav sonucuna ilişkin ayrıca bir belge gönderilmeyecek. Sınav sonuçları internetten, ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden görüntülenecek. Adaylar 4 Ağustos'tan itibaren YKS sonuç ekranı erişimini sağlayacak.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
YKS sonuçlarının açıklanacağı 4 Ağustos tarihinden sonra YKS tercih işlemleri başlayacak. ÖSYM'nin sınava ilişkin takviminde belirtildiğine göre, YKS tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında internet üzerinden alınacak.