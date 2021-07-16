En iyi üniversitelere girmek için aylarca emek harcayan gençler, bu emeklerin meyvesini toplamak için YKS sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. ÖSYM sınav takvimi ile 2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, üniversite tercihleri ne zaman yapılacak sorusu yanıt bulurken; TYT, AYT ve YDT'de ter döken adaylar heyecanla bu tarihi bekliyor. YKS sonuçları açıklanma tarihi ve sonuç sorgulama ekranı haberimizde yer alıyor.

2021-YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları sınav takvimine göre 4 Ağustos'ta açıklanacak. Üniversite tercihleri de takip eden günlerde alınmaya başlayacak.