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Giriş Tarihi: 16.7.2021 11:01 Son Güncelleme: 16.7.2021 11:01

2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak? YKS sonuçları açıklanma tarihi ve sorgulama ekranı

2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak? YKS sonuçları açıklanma tarihi ve sorgulama ekranı

Geçtiğimiz haftalarda ÖSYM tarafından düzenlenen YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sonuçları için bekleyiş sürüyor. Yüz binlerce adayın girdiği sınav, 2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuyla gündeme geliyor. Üniversite tercihi yapmaya hazırlanan adaylar, YKS sonuçları açıklanma tarihi için araştırma yaparken ÖSYM konuya açıklık getirdi. İşte YKS sonuç tarihi ve sorgulama ekranı.

En iyi üniversitelere girmek için aylarca emek harcayan gençler, bu emeklerin meyvesini toplamak için YKS sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. ÖSYM sınav takvimi ile 2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, üniversite tercihleri ne zaman yapılacak sorusu yanıt bulurken; TYT, AYT ve YDT'de ter döken adaylar heyecanla bu tarihi bekliyor. YKS sonuçları açıklanma tarihi ve sonuç sorgulama ekranı haberimizde yer alıyor.

2021-YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları sınav takvimine göre 4 Ağustos'ta açıklanacak. Üniversite tercihleri de takip eden günlerde alınmaya başlayacak.

ÖSYM SINAV SONUÇLARI NEREDEN GÖRÜNTÜLENECEK?

Adaylara sınav sonucuna ilişkin ayrıca bir belge gönderilmeyecek. Sınav sonuçları internetten, ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden görüntülenecek. Adaylar 4 Ağustos'tan itibaren YKS sonuç ekranı erişimini sağlayacak.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS sonuçlarının açıklanacağı 4 Ağustos tarihinden sonra YKS tercih işlemleri başlayacak. ÖSYM'nin sınava ilişkin takviminde belirtildiğine göre, YKS tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında internet üzerinden alınacak.

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2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak? YKS sonuçları açıklanma tarihi ve sorgulama ekranı
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