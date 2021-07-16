LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Lise tercih sonuçları nasıl öğrenilir? LGS tercihleri ne zaman bitecek?

LGS kapsamında edinilen merkezi sınav puanıyla, ülke genelinde 2 bin 91 liseye öğrenci yerleştirilecek. LGS tercihlerini yapan adaylar LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir diye merak ediyor. Tercihlerini henüz tamamlamayanlar ise ne kadar vakitleri kaldığını öğrenmek için LGS tercihleri ne zaman bitecek diye araştırıyor. İşte lise tercih sonuçları ekranı!

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

MEB sınav takvimine göre LGS tercihleri için ayrılan süre bugün son buluyor. LGS kapsamında lise tercihleri bugün (16 Temmuz) saat 17:00'ye kadar devam edecek.