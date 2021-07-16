LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Lise tercih sonuçları nasıl öğrenilir? LGS tercihleri ne zaman bitecek?

LGS kapsamında edinilen merkezi sınav puanıyla, ülke genelinde 2 bin 91 liseye öğrenci yerleştirilecek. LGS tercihlerini yapan adaylar LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir diye merak ediyor. Tercihlerini henüz tamamlamayanlar ise ne kadar vakitleri kaldığını öğrenmek için LGS tercihleri ne zaman bitecek diye araştırıyor. İşte lise tercih sonuçları ekranı!
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
MEB sınav takvimine göre LGS tercihleri için ayrılan süre bugün son buluyor. LGS kapsamında lise tercihleri bugün (16 Temmuz) saat 17:00'ye kadar devam edecek.
LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bugün 17:00'ye kadar alınacak olan lise tercihleri, 17:00 itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından işleme alınacak. Tercih ve yerleştirme sonuçları 26 Temmuz'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi meb.gov.tr'den ilan edilecek.
LİSE TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?Lise tercih sonuçlarını öğrenmek isteyen lise adayı öğrenciler, kişisel giriş bilgileriyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi uzantılı e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yapacak. Buradan tercih sonuçları ekranına giderek sonuçları görüntüleyecek.