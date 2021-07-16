O tarih değişti! Öğretmen il içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmen İl içi atama sonuçları 2021 MEBBİS sorgulama ekranı

Her yıl belirli dönemlerde gerçekleştirilen atamalardan birisi de öğretmen il içi atamaları... Çok sayıda öğretmen il içi atama başvurusunu tamamlayarak, atama sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye koyuldu. Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen il içi atama sonuçları açıklanma tarihini yeniden düzenledi ve sonuçların duyurulacağı günü ileri bir tarihe erteledi. Peki, MEB ile Öğretmen İl içi atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, detaylar...
İl içi atama sonuçları 27 Temmuz tarihinde açıklanacak.
İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.
Sonuçların açıklanacağı saat ise bilinmiyor.
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ŞARTLAR NELERDİR?
1. Adaylığı kaldırılmış olmak,
2. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,
3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2 nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.