MEB Bursluluk Sınavı ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı 2021 İOKBS bursluluk sınavı hangi tarihe ertelendi?

MEB tarafından düzenlenen ve ilköğretim ile ortaöğretim seviyesindeki öğrencileri kapsayan İOKBS bu sene de eğitim öğretim yılı başlamadan önce yapılacak. Yeni öğretim yılı için geri sayımın başlamasıyla birlikte, MEB bursluluk sınavı tarihleri de öğrenci ve veliler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, MEB 2021 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak, sınav tarihi ertelendi mi? İşte, Milli Eğitim Bakanlığı Bursluluk Sınavı ne zaman sorusunun yanıtı ve sınava ilişkin yapılan son duyuru...

2021 İOKBS BURSU NE KADAR OLACAK?

İOKBS bursları 2021'in ilk 6 ayında 340 TL olarak yattı. Yılın ikinci 6 ayında ise İOKBS burslarının 370 TL olarak yatırılması bekleniyor.

2021 İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) bu yıl Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından 25 Nisan tarihinde ertelenmişti. Bakan Selçuk, sınavın hangi tarihe erteleneceğin salgının durumuna göre belirleneceğini bildirmişti. Geçtiğimiz yıl sınavın Eylül ayına ertelendiğini de kaydetmişti. Henüz bakanlıktan sınav tarihiyle ilgili bir açıklama yapılmadı. Henüz bir açıklama yapılmaması nedeniyle sınavın yine Eylül ayında düzenleneceği öngörülüyor.