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Giriş Tarihi: 17.7.2021 18:33

MEB Bursluluk Sınavı ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı 2021 İOKBS bursluluk sınavı hangi tarihe ertelendi?

MEB Bursluluk Sınavı ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı 2021 İOKBS bursluluk sınavı hangi tarihe ertelendi?

MEB 2021 İOKBS için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen bursluluk sınavı her yıl belirli dönemlerde araştırılıyor. MEB yıllık takviminde duyurulan tarihler zaman zaman farklılık göstereildiği için "MEB Bursluluk Sınavı ne zaman?" sorusu da okulların kapanması ve tercih dönemlerini başlamasıyla birlikte en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki,  2021 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, sınav tarihi ertelendi mi? İşte, MEB takvimine göre 2021 İOKBS bursluluk sınav tarihleri...

MEB tarafından düzenlenen ve ilköğretim ile ortaöğretim seviyesindeki öğrencileri kapsayan İOKBS bu sene de eğitim öğretim yılı başlamadan önce yapılacak. Yeni öğretim yılı için geri sayımın başlamasıyla birlikte, MEB bursluluk sınavı tarihleri de öğrenci ve veliler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, MEB 2021 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak, sınav tarihi ertelendi mi? İşte, Milli Eğitim Bakanlığı Bursluluk Sınavı ne zaman sorusunun yanıtı ve sınava ilişkin yapılan son duyuru...
2021 İOKBS BURSU NE KADAR OLACAK?

İOKBS bursları 2021'in ilk 6 ayında 340 TL olarak yattı. Yılın ikinci 6 ayında ise İOKBS burslarının 370 TL olarak yatırılması bekleniyor.

2021 İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) bu yıl Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından 25 Nisan tarihinde ertelenmişti. Bakan Selçuk, sınavın hangi tarihe erteleneceğin salgının durumuna göre belirleneceğini bildirmişti. Geçtiğimiz yıl sınavın Eylül ayına ertelendiğini de kaydetmişti. Henüz bakanlıktan sınav tarihiyle ilgili bir açıklama yapılmadı. Henüz bir açıklama yapılmaması nedeniyle sınavın yine Eylül ayında düzenleneceği öngörülüyor.

PYBS BURSUNU KİMLER ALABİLİR?

PYBS Parasız Yatılı Bursluluk Sınavı ve İOKBS bursları, devlet parasız yatılılık bursu ilköğretim ve lise düzeyinde öğrenim gören, maddi imkanı yetersiz olan öğrencilere verilen bir burs çeşididir. 18 yaşına kadar alınabilen burs için bir sınav düzenlenmektedir. Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır. Bursu alabilmenin temel şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır. Yani durumu iyi olan kişilere burs verilmemektedir. Ancak öğretmen ve gazi çocukları için bu durum geçerli değildir.

İOKBS BURSLULUK SINAVINDA KAÇ SORU SORULUYOR?

Sınava girecek 5,6 ve 7'nci sınıf öğrencilerine Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimlerden sırasıyla 25, 25, 25, 25 olmak üzere toplamda 100 soru soruluyor.

Sınava girecek 8. sınıf öğrencilerine Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimlerden (T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) sırasıyla 25, 25, 25, 25 olmak üzere toplamda 100 soru soruluyor.

Sınava girecek olan hazırlık sınıfı (8. sınıf müfredat programı esas alınacak) öğrencilerine Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimlerden (T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) sırasıyla 25, 25, 25, 25 olmak üzere toplamda 100 soru soruluyor.

Sınava girecek 9, 10 ve 11'nci sınıf öğrencilerine Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fen Bilimleri (Kimya, Fizik, Biyoloji) ve Sosyal Bilimlerden (Coğrafya, Tarih, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) sırasıyla 25, 25, 25, 25 olmak üzere toplamda 100 soru soruluyor.

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